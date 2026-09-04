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Se aferran Azulejos al último comodín

Por AP

Septiembre 04, 2026 03:00 a.m.
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Se aferran Azulejos al último comodín
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      CLEVELAND.- Brett Bateman conectó tres hits, Nathan Lukes pegó un doble de dos carreras con las bases llenas en la quinta entrada y los Azulejos de Toronto se colocaron a distancia de ataque del tercer puesto de comodín de la Liga Americana con una victoria el jueves de 6-3 sobre los Guardianes de Cleveland.

      Toronto (70-71) ha ganado cinco de seis duelos y está a medio juego de Cleveland (70-70) tras llevarse dos de tres en la serie. Los Azulejos también ganaron cuatro de seis en la serie de la temporada.

      Tanner Bibee cargó con su 15.ª derrota, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, por los Guardianes. Austin Hedges conectó un sencillo de dos carreras con las bases llenas en la quinta entrada para acercar a Cleveland a 5-3.

      El dominicano Ángel Genao llegó al plato con la potencial carrera del empate con corredores en primera y segunda y dos outs en la novena, pero Louis Varland lo ponchó para conseguir su 32.º salvamento en 33 oportunidades. Spencer Miles (6-2) se apuntó la victoria.

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      El abridor de Toronto, José Soriano, permitió tres carreras y seis hits en 4 2/3 entradas.

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