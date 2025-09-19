Se imponen Marineros a los Reales
KANSAS CITY.- El dominicano Luis Castillo lanzó seis entradas permitiendo solo tres hits, su compatriota Jorge Polanco y J.P. Crawford impulsaron carreras, y los Marineros de Seattle vencieron el jueves 2-0 a los Reales de Kansas City para volver a empatar en el primer lugar con los Astros de Houston en la División Oeste de la Liga Americana.
Los Marineros se dirigen a Houston para una serie de tres juegos que comienza la noche del viernes.
El venezolano Eduard Bazardo y Gabe Speier lanzaron una entrada cada uno para Seattle. El mexicano Andrés Muñoz dejó a dos corredores en base en la novena al ponchar a Adam Frazier con tres lanzamientos para su 36º salvamento.
Por los Marineros, el dominicano Victor Robles con una anotada.
