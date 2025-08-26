Se lleva Gaudu tercera etapa de Vuelta a España

CERES, Italia.- David Gaudu tomó una línea interna inteligente en la cerrada curva final de un sprint en subida para ganar la tercera etapa de la Vuelta a España el lunes, y Jonas Vingegaard retuvo el maillot rojo de líder.

Fue un día de tres pérdidas para Vingegaard, quien obtuvo el liderato general al ganar la etapa del domingo.

El favorito de la carrera, Vingegaard, se enteró por la mañana de que las bicicletas fueron robadas de su equipo Visma Lease-a-Bike durante la noche, luego su compañero de apoyo Axel Zingle abandonó la carrera debido a un hombro que se lesionó en una caída el domingo.

El equipo Visma-Lease a Bike dijo que la policía en Italia —donde se están llevando a cabo las etapas iniciales de la carrera— está investigando el robo de “varias bicicletas”.

“Nuestros mecánicos están trabajando arduamente para asegurar que el equipo esté completamente preparado para la tercera etapa”, afirmó el equipo en un amplio comunicado previo a la etapa.

Las primeras tres etapas de la Vuelta a España de tres semanas se están corriendo en Italia.

La etapa del lunes fue un recorrido de 135 kilómetros (84 millas) con un final en subida en Ceres, en los Alpes italianos al noroeste de Turín.

Gaudu cronometró su carrera tardía a la perfección, superando a Mats Pedersen cerca de la línea de meta. Vingegaard fue tercero, perdiendo su oportunidad al ir demasiado ancho en la cerrada curva a la derecha a 50 metros de la meta.

La escapada del día de cuatro corredores dejó solo a Sean Quinn al frente hasta que el estadounidense fue alcanzado por el pelotón a unos 19 kilómetros (12 millas) de la meta.

La cuarta etapa del martes es más exigente, dirigiéndose a Francia a través de las montañas en un recorrido de 206 kilómetros (128 millas) desde Susa en Italia hasta Voiron.