Se mantiene el Tri encima de EU en el ranking de FIFA

Este viernes se actualizó la lista del ranking hecho por la FIFA para determinar a las mejores selecciones del mundo. México, aunque no logró ascender lugares en la tabla, se mantuvo por encima de Estados Unidos, que tampoco vive su mejor momento de la mano de Mauricio Pochettino.

El Tri se mantiene en el lugar 14 a pesar de ser humillado por Colombia en Estados Unidos (4-0) y de no poder vencer a Ecuador (1-1) en el estadio Akron.

Por ahora, los dirigidos por Javier Aguirre están lejos de pertenecer a la élite del futbol y no solo lo demuestran con resultados, su lugar en el ranking mundial también, aunque sigue siendo un mejor resultado que el de Estados Unidos, ubicados en el puesto 16 pese a ganar contra Australia (1-0) y empatar con Ecuador (1-1).

El número 1 del ranking le pertenece a España, seguidos por Argentina y Francia, quienes completan el podio.

A continuación, les presentamos cómo quedó el top 20 de las mejores selecciones del mundo según FIFA.

El top 20 del ranking mundial según FIFA

1. España - 1.881 puntos

2. Argentina - 1.872 pts.

3. Francia - 1.862 pts.

4. Inglaterra - 1.824 pts.

5. Portugal - 1.778 pts.

6. Países Bajos - 1.760 pts.

7. Brasil - 1.759 pts.

8. Bélgica - 1.740 pts.

9. Italia - 1.717 pts.

10. Alemania - 1.713 pts.

11. Croacia - 1.710 pts.

12. Marruecos - 1.709 pts.

13. Colombia - 1.696 pts.

14. México - 1.683

15. Uruguay - 1.677 pts.

16. Estados Unidos - 1.673 pts.

17. Suiza - 1.653 pts.

18. Senegal - 1.651 pts.

19. Japón - 1.645 pts.

20. Dinamarca - 1.641 pts.