Javier 'Vasco' Aguirre, el indicado para el Tricolor: FMF

Por El Universal

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Javier ‘Vasco’ Aguirre, el indicado para el Tricolor: FMF

México.- La Selección Mexicana de Javier Aguirre evitó las clasificatorias para el Mundial del próximo año, gracias a que será anfitrión del mismo. Sin embargo, los partidos de preparación de cara al torneo han dejado más dudas que certezas.

Ante esta tambaleante situación, en la Federación Mexicana de Futbol tienen una postura clara respecto al proyecto del Vasco, pues salieron a dar la cara tras los recientes resultados del combinado mexicano.

¿QUÉ DIJO MIKEL ARRIOLA SOBRE JAVIER AGUIRRE?

De acuerdo con las palabras del comisionado de la FMF, Javier Aguirre no corre ningún tipo de peligro para encarar la Copa del Mundo de 2026.

“Absolutamente. Sin ninguna duda. Javier Aguirre es el hombre indicado, es el líder de un plan, de un programa que diseñó junto con los dueños, junto con la FMF y está en la fase de implementación que implica retos. Pero a ver, si hacemos un poco el balance distinto a los partidos de preparación que llevamos, Javier lo que ya le aportó al país fue el título de la Nations League que no se había obtenido”, aseveró.

“A veces es difícil hablar de intangibles, pero hay varios generados por Javier y su cuerpo técnico, ese querer estar en la selección. Quizás algunos desajustes que tú ves en la cancha es por las ganas de gustar al técnico. Hoy los jugadores están convencidos de que quieren jugar su Mundial en su país y que tienen que competir por el puesto”, declaró Arriola, para David Faitelson, de TUDN.

MINUTO A MINUTO

