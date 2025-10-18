logo pulso
Así puedes activar el modo Halloween en WhatsApp

Con ayuda de un launcher y fondos temáticos, puedes darle a tus chats, teclado e ícono un toque aterrador para esta temporada

Por El Universal

Octubre 18, 2025 08:20 a.m.
Así puedes activar el modo Halloween en WhatsApp

La temporada más tenebrosa del año está a la vuelta de la esquina y, además de planear tu disfraz o tu maratón de películas de terror, también puedes "vestir" tu WhatsApp para entrar por completo en el espíritu de Halloween.

Aunque la app no tiene un modo especial para esta fecha, existe una forma sencilla de personalizarla con ayuda de un launcher y algunas imágenes temáticas. Aquí en Tech Bit te contamos cómo hacerlo paso a paso.

Así puedes activar el "modo Halloween" en WhatsApp

Antes de comenzar con el proceso, necesitarás dos cosas:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

· Instalar Nova Launcher.

· Descargar tus imágenes favoritas de Halloween en formato cuadrado, horizontal y vertical —piensa en calabazas, fantasmas o fondos oscuros—.

Con eso listo, podrás comenzar a personalizar tu WhatsApp.

Cambia el fondo de tus chats

· Abre WhatsApp y toca los tres puntos en la esquina superior derecha.

· Ve a "Ajustes", después "Chats" y luego "Fondo de pantalla".

· Selecciona "Cambiar" y "Mis fotos".

· Elige la imagen vertical de Halloween que descargaste.

· Toca en "Establecer como fondo de pantalla".

Así, cada vez que abras tus conversaciones verás el fondo de la conversación con un toque de misterio.

Personaliza el teclado

· Entra a cualquier chat y toca la barra de texto.

· Cuando se abra el teclado, presiona el ícono de engranaje.

· Elige "Tema" y después "Mis temas".

· Selecciona la imagen horizontal de Halloween y ajústala.

· Pulsa "Siguiente", ajusta el brillo y da clic en "Listo".

Tu teclado ahora combinará con el ambiente oscuro y misterioso de la temporada.

Cambia el ícono de WhatsApp (solo Android)

· Abre Nova Launcher.

· Busca el ícono de WhatsApp y mantenlo presionado.

· Toca "Editar", luego "Logo" y después "Fotos".

· Elige una imagen PNG con temática de Halloween.

· Presiona en "Listo".

¡Listo! Ahora el ícono de tu app también tiene su propio disfraz.

Es importante saber que WhatsApp no permite oficialmente el uso de aplicaciones de terceros para modificar su apariencia, así que el último paso es completamente opcional y bajo tu responsabilidad.

Por otro lado, también debes saber que Kevin Barry, creador original de Nova Launcher, confirmó recientemente su salida de la empresa, lo que podría significar que la aplicación deje de recibir actualizaciones y, con el tiempo, quede obsoleta. Pero, mientras la app aparezca en la Play Store, podrás seguir usándola.

Con estos simples trucos, tu WhatsApp quedará más aterrador que nunca.

