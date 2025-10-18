ADSL le pega a los Zorros
Rompe racha de tres derrotas consecutivas tras imponerse al Atlas
Ante una entrada mediana en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, el Atlético de San Luis impuso condiciones y derrotó 2-0 a los Rojinegros del Atlas, en partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, logrando sumar tres puntos valiosos que le permiten escalar hasta la décima posición con 13 unidades.
El encuentro inició con una cancha rápida debido al riego previo al silbatazo inicial, lo que dio pie a un arranque dinámico. Al minuto 15, el cuadro tapatío tuvo una clara oportunidad tras un error de Román Torres, pero Diego González no logró concretar frente al arco potosino.
El Atlético de San Luis aprovechó su momento y, al minuto 22, consiguió abrir el marcador. Matheus Doria cayó en el área tras una acción revisada por el VAR, que confirmó la falta de Joao Pedro sobre el defensor. El propio Joao Pedro se encargó de ejecutar la pena máxima, definiendo con potencia para el 1-0 a favor del conjunto local.
Los dirigidos por Gustavo Leal mantuvieron el dominio del juego y encontraron su recompensa antes del descanso. Al minuto 43, Andrés Sánchez envió un centro largo que Joao Pedro peinó hacia la banda izquierda, donde Juan Manuel Sanabria controló y sirvió un centro preciso al punto penal. Oscar Macías apareció sin marca y remató de cabeza para colocar el 2-0 definitivo.
En la segunda mitad, ambos equipos realizaron ajustes en busca de mayor profundidad, aunque el trámite del partido se mantuvo en control del conjunto potosino, que manejó los tiempos y evitó sobresaltos en su área.
Con este resultado, Atlético de San Luis recupera confianza y suma tres unidades importantes que lo mantienen en la pelea por puestos de reclasificación. En la Jornada 14, los potosinos visitarán a los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, donde buscarán continuar con su buena racha y acercarse a la zona de clasificación.
