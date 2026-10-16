Se presentó la Copa Lomas Raquet 2026

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El Lomas Raquet Club presentó la Copa Lomas Raquet 2026, presentada por Turbo Bicycles, que se llevará a cabo del 19 al 25 de octubre con la participación de tenistas profesionales, amateurs e infantiles. El torneo ofrecerá distintas categorías en las ramas varonil y femenil, con una bolsa superior a los 150 mil pesos en premios, además de incentivos para los participantes.

En la presentación estuvieron Fernando Güemes, presidente del Consejo de Administración del LRC; Leo Buendías, presidente de la Comisión de Tenis; Héctor Zavala, vicepresidente de la Asociación Potosina de Tenis; SGM Andrea I; Remy Caffardo, director de la Academia de Tenis, y Héctor Rangel, comisario del Consejo. Los organizadores destacaron la importancia de mantener espacios para la competencia y el desarrollo de jugadores de diferentes edades y niveles.

La competencia profesional se disputará del 21 al 25 de octubre, exclusivamente en la rama varonil, y otorgará puntos para la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales (AMTP) y la clasificación UTR. El campeón recibirá 20 mil pesos, mientras que el finalista obtendrá 10 mil; también habrá premios económicos para los semifinalistas y cuartofinalistas. Las inscripciones tendrán un costo de mil pesos y deberán realizarse ante la AMTP y en la plataforma UTR, con cierre el lunes 19 de octubre.

Por su parte, el torneo amateur se desarrollará durante toda la semana, con las categorías "A", "B", "C", "D" y Sub-10, en ambas ramas. Los costos de inscripción serán de 800 pesos para A y B, 700 para C y D, y 600 para la categoría infantil. En la división A, los campeones recibirán 3 mil pesos y los finalistas mil 500; en las categorías B, C y D se entregarán bicicletas Turbo a los ganadores, mientras que los finalistas recibirán mochilas con premios. En Sub-10, campeón y finalista también serán premiados con mochilas.

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Las inscripciones para el torneo amateur estarán disponibles en la oficina de tenis del LRC con Maru Zamarrón y cerrarán el sábado 17 de octubre a las 10:00 horas. La organización anunció que habrá kit de bienvenida para los primeros 150 inscritos, además de actividades de convivencia, rifas, refrigerios y servicio de fisioterapia a precio preferencial. Con esta convocatoria, el Lomas Raquet Club se prepara para una semana de intensa actividad tenística que reunirá a jugadores y aficionados en torno a una de las competencias deportivas del calendario local.