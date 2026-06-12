Sean Payton renueva 5 años con los Broncos

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ENGLEWOOD.- El entrenador en jefe de los Broncos de Denver, Sean Payton, firmó una extensión de contrato por cinco años hasta la temporada 2030, anunció el jueves el propietario y director ejecutivo Greg Penner.

El nuevo acuerdo reemplazó al anterior que se extendía hasta el 2027 y coincide con la extensión firmada recientemente por el gerente general George Paton.

"Sean Payton ha encabezado un impresionante cambio de rumbo durante las últimas tres temporadas, inculcando una cultura ganadora con expectativas altas", manifestó Penner en un comunicado. "Aprecio la estrecha colaboración que mantiene con George Paton, así como la sintonía y la estabilidad en todas nuestras operaciones de fútbol americano".

"Estamos encantados de que Sean continúe liderando a nuestro equipo como entrenador en jefe, basándose en nuestro progreso en un momento tan emocionante para los Broncos".

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Payton tenía previsto reunirse con los reporteros después de una práctica de temporada baja más tarde el jueves, al igual que su coordinador ofensivo, Davis Webb, a quien le ha cedido sus funciones de cantar las jugadas.

Payton ganó un Super Bowl durante su etapa de 15 años como entrenador en jefe de los saints de Nueva Orleans.

Payton, de 62 años, tiene marca de 33-21, incluidos los playoffs, en tres temporadas en Denver. En total, registra un récord de por vida en temporada regular de 184-108 y una marca de 10-10 en los playoffs.

Sus 184 victorias son la segunda mayor cifra entre los entrenadores en jefe activos de la NFL, solo por detrás de las 279 de Andy Reid, de Kansas City.

Los Broncos obtuvieron el primer puesto de la AFC la temporada pasada y llegaron al juego de campeonato de la conferencia, donde perdieron 10-7 ante los New England Patriots en una tormenta de nieve, con el mariscal de campo suplente Jarrett Stidham.

Bo Nix quedó fuera por una fractura en el tobillo derecho tras lesionarse al final de la victoria de los Broncos en tiempo extra sobre Buffalo en la ronda divisional.

Payton terminó con foja de 8-9 en su primera temporada en Denver; luego registró 10-7 y puso fin a la sequía de ocho años sin playoffs de la franquicia en 2024, al perder ante los Bills en la ronda divisional.