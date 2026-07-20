Mejores momentos del Mundial 2026

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La Copa del Mundo produjo cientos de momentos espectaculares. The Associated Press cubrió los 104 partidos durante 39 días en Estados Unidos, Canadá y México desde todos los ángulos. Estos son algunos de los momentos más destacados:

Gol del torneo

Gol del torneo

Sidny Lopes Cabral dejó atónita a la campeona defensora Argentina cuando anotó el gol del empate en el tiempo extra de su partido de dieciseisavos de final en Miami Gardens, Florida, el 3 de julio. Cabo Verde, que llegó al torneo ubicado en el puesto 67 del ranking, perdía 2-1 a los 103 minutos cuando Cabral controló con el pie izquierdo, cerca de la banda izquierda, un pase largo de Yannick Semedo. El jugador de 23 años, que juega con el Trabzonspor de Turquía, superó a Alexis Mac Allister mientras acomodaba el balón a su pie derecho y, desde apenas dentro del área, disparó con efecto que superó al arquero Emiliano Martínez y se metió en el ángulo superior del segundo palo para su cuarto gol en 14 apariciones internacionales. Argentina terminó ganando con un autogol.

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Sorpresa del torneo

Sorpresa del torneo

Alemania había quedado eliminada en la fase de grupo en todas las ediciones del Mundial tras ganar su cuarto título en 2014. Pero ahora aseguró el primer lugar de su grupo con triunfos sobre Curazao y Costa de Marfil antes de perder el cierre de la primera fase ante Ecuador. Paraguay disputaba su primera Copa del Mundo desde 2010, comenzó el torneo en el puesto 41 del ranking y avanzó como tercero de grupo, tras abrir con una derrota 4-1 ante Estados Unidos, vencer 1-0 a Turquía y empatar 0-0 con Australia. Julio Enciso puso en ventaja a Paraguay a los 42 minutos del partido de dieciseisavos de final en Foxborough, Massachusetts, el 29 de junio, pero Kai Havertz igualó 12 minutos después. Alemania, que inició la Copa del Mundo en el décimo puesto del ranking, pareció ponerse arriba con un cabezazo de Jonathan Tah tras un tiro de esquina al 102, pero una revisión de video determinó que el gol debía anularse por una falta de Waldemar Anton sobre el arquero Orlando Gill. Alemania había ganado sus cuatro tandas previas de penales en Copas del Mundo, acertando 17 de 18 disparos —incluidos 15 consecutivos. Gill atajó el intento de Havertz en el primer cobro y también desvió el remate de Nick Woltemade en el cuarto disparo alemán. Tah mandó el sexto tiro de Alemania por encima del travesaño, José Canale venció a Manuel Neuer y Paraguay ganó la tanda 4-3 tras el 1-1, aunque luego perdió 1-0 ante Francia en octavos de final.

Jugador revelación

Pau Cubarsí, defensor del Barcelona de 19 años, jugó todos los minutos para que España ganara su segundo título y el primero desde 2010. Completó 668 pases de 690 intentos, una efectividad del 96.8% que fue la segunda mejor del torneo entre jugadores con 400 o más intentos, apenas por detrás del noruego Sander Berge con 96,9%. El total de Cubarsí fue superado solo por el de su compañero Rodri, con 747. Sus 750 minutos igualaron a su compañero Marc Cucurella y a Mac Allister como la cifra más alta del torneo entre jugadores de campo. Con 19 años y 178 días, se convirtió en el séptimo más joven en ganar una Copa del Mundo, por detrás de Pelé (17-249), Ronaldo (17-298), Giuseppe Bergomi (18-174), su compañero Lamine Yamal y Coutinho (ambos 19-6) y Marco Antonio (19-135).

Atajada del torneo

Vozinha, el arquero caboverdiano de 40 años, se lanzó hacia su izquierda para manotear un tiro libre rápido de Lionel Messi a los 73 minutos que iba al ángulo superior, manteniendo el marcador 1-1.

Error del torneo

Matt Freese cometió un error garrafal en la derrota 4-1 de Estados Unidos ante Bélgica en octavos de final que durante mucho tiempo se repetirá entre las peores jugadas para un arquero. Brandon Mechele envió un balón largo desde el fondo de su propio campo y, cuando Charles De Ketelaere se escapó por detrás del defensor estadounidense Chris Richards, Freese salió de su línea y, a unos 5 metros fuera del área, controló el balón con el pecho tras dos botes. El jugador de 27 años, que el año pasado se convirtió en el arquero número 1 de Estados Unidos, estaba por despejar con el pie izquierdo, dudó e intentó pasar hacia su izquierda, pero el balón se desvió en una pierna de De Ketelaere hacia el mediocampo. Hans Vanaken anotó desde unos 30 metros cuando el defensor Tim Ream falló en su intento de bloquear el disparo.

La peor falta

El mediocampista qatarí Assim Madibo fracturó la tibia y el peroné izquierdo del mediocampista canadiense Ismaël Koné con una entrada por detrás al 51 de un partido de la fase de grupos disputado en Vancouver, Columbia Británica, el 18 de junio. Madibo recibió tarjeta roja y una suspensión de cinco partidos. Koné fue operado y Madibo visitó a Koné en el hospital.

La afición del torneo

Los aficionados de Noruega cautivaron a otros espectadores y a televidentes cuando interpretaron el Viking Ro, coreando "¡Ro!" mientras imitaban a remeros en los estadios e incluso en las gradas sobre el puesto de TKTS que vende entradas para teatros de Broadway en Times Square, en Nueva York. Martin Ødegaard y Erling Haaland encabezaron la celebración de "remo" en el campo tras las victorias. La Tartan Army de Escocia también dejó recuerdos imborrables, agotando el suministro de cerveza de Boston y haciendo una excursión a un partido de béisbol en Fenway Park y en Miami.

Mejor foto

Raúl Jiménez anotó el segundo gol de México en la victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del torneo el 11 de junio. Una imagen de la fotógrafa de Associated Press Natacha Pisarenko captó la alegría de un jugador que marcó de cabeza, seis años después de que su carrera estuviera en peligro cuando jugando con el Wolverhampton se fracturó el cráneo en un choque de cabezas con David Luiz, del Arsenal.