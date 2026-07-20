Millones de personas reciben a la selección de España campeona del Mundo de vuelta en casa

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MADRID (AP) — La selección campeona del Mundo, España, regresó a casa el lunes y fue recibida por una multitud que se estima alcanzó los casi dos millones de personas que abarrotaron las calles de Madrid.

El plantel de 26 jugadores y su cuerpo técnico se reunió con la Familia Real y luego con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras llegar a la capital española un día después de vencer 1-0 a Argentina en la final en Nueva Jersey.

"Dar unas inmensas gracias a los entrenadores y jugadores por el estilo de juego, el esfuerzo y la victoria", dijo Sánchez. "Hemos disfrutado de verdad viéndolos jugar".

Luego el equipo subió a un autobús descapotable para un ruidoso desfile por el centro de Madrid. "Stars shine together" estaba escrito en el autobús, que también llevaba fotos de los futbolistas.

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Los jugadores —llevando el trofeo de la Copa del Mundo y vistiendo camisetas con las palabras Somos Campeones (We Are Champions)— bailaron e interactuaron con los aficionados a lo largo del recorrido.

"Lo hemos vivido desde la emoción y el orgullo de representar a un país maravilloso con una afición volcada", dijo el seleccionador de España, Luis de la Fuente, antes de que comenzara el desfile. "Estamos llenos de alegría".

El equipo se desplazó por las históricas avenidas de Madrid desde las inmediaciones del Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del presidente, hasta la Plaza de las Cibeles, donde las autoridades dijeron a los medios locales que unas 120.000 personas estaban presentes para una ceremonia.

La ceremonia en Plaza de Cibeles reunió a 120 mil personas para homenajear a los campeones

Los jugadores fueron presentados uno por uno antes de entrar al escenario instalado en la plaza. Cada uno eligió la canción que sonaría cuando entrara. Álex Baena, celebrando su cumpleaños 25, entró con el trofeo de la Copa del Mundo.

El entrenador Luis De la Fuente fue alzado por los aires por sus jugadores después de ser presentado. El técnico estuvo entre quienes cantaron la canción que sonaba para ellos.

El delantero Borja Iglesias actuó como D.J. en un momento, con sus compañeros bailando en el escenario.

Las cantantes Aitana, Ana Mena y Lola Índigo estaban entre quienes entretuvieron a la multitud y a los jugadores.

La ceremonia terminó con toda la selección española levantando el trofeo de nuevo, igual que en la ceremonia de premiación del domingo, pero ahora frente al público local.

Grupos de seguidores también comenzaron a asegurar sus lugares cerca de la Plaza de Cibeles desde muy temprano, llevando paraguas para protegerse del sol y de unas temperaturas que se espera que suban hasta los 35 grados Celsius.

Luego se realizará una ceremonia con los jugadores en la plaza, donde selecciones nacionales españolas anteriores y sus seguidores se han reunido tradicionalmente para festejar. También es el lugar tradicional de celebración del Real Madrid cuando gana títulos.

Las autoridades estimaron que un total de alrededor de 1,8 millones de personas dieron la bienvenida al equipo en Madrid.

España se llevó el trofeo en la final del domingo después de que Ferran Torres marcara el gol de la victoria en la prórroga para asegurar su segundo título del Mundial —y el primero desde 2010 en Sudáfrica.

La selección española fue felicitada el domingo por los líderes de los tres países que coorganizaron el torneo —el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

La capital española estalló en celebraciones tras el pitido final, con miles de seguidores volcando a las calles desde bares y restaurantes, muchos envueltos en banderas españolas o vistiendo los colores del equipo.

Las multitudes abarrotaron la Puerta del Sol de Madrid y otras plazas principales —cantando, bailando y encendiendo bengalas mientras las bocinas de los autos sonaban por toda la capital.

Muchos celebraron la victoria del domingo hasta bien entrada la madrugada del lunes.

"Estoy muy feliz. He dormido tres o cuatro horas, pero por el equipo haré lo que sea necesario", dijo Víctor Álvarez, de 19 años.

El título del Mundial, combinado con el Mundial femenino que España ganó en 2023, convierte a la nación europea en la primera en ostentar simultáneamente los títulos masculino y femenino.

"Honestamente, fue muy emocionante. Preferimos no ir a ningún bar ni nada, para vivirlo en casa, concentrados y muy felices, muy alegres", dijo Gema Rodero, funcionaria de 59 años.

La selección española fue recibida por cerca de dos millones de personas en un desfile por Madrid

Las celebraciones se vieron empañadas, sin embargo, después de que las autoridades locales informaran que un menor de 13 años falleció en Salamanca, al noroeste de Madrid, tras derrumbarse una fuente a la que se había subido con amigos para celebrar.

Para muchos jóvenes seguidores españoles, es la primera vez que ven al equipo masculino levantar el trofeo —y el delirio nacional que ha seguido.

España hoy es marcadamente diferente del país en 2010, cuando la nación ibérica estaba asediada por una crisis de deuda, un 20% de desempleo y regiones nacionalistas que luchaban por lograr una mayor autonomía.

Hoy, la economía de España está en expansión, la tasa de desempleo se ha reducido a la mitad y se prevé que el país vuelva a estar entre las grandes economías de la eurozona de más rápido crecimiento. Las tensiones nacionalistas y separatistas se han enfriado considerablemente.

Luis de la Fuente destacó el orgullo y la alegría de representar a España