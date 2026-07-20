Keiko Fujimori recibe respaldo internacional para su asunción presidencial
La ceremonia de asunción de Keiko Fujimori contará con la presencia de líderes regionales clave.
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LIMA (AP) — Perú confirmó el lunes que ocho mandatarios de Latinoamérica y el rey de España asistirán el 28 de julio a la ceremonia de asunción de la presidencia electa Keiko Fujimori.
El canciller peruano Carlos Pareja dijo a la prensa que vendrán a Lima los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Mulino; Honduras, Nasry Asfura y Ecuador, Daniel Noboa. También el rey de España Felipe VI.
Pareja declaró tras visitar a la presidenta electa conservadora en su oficina en Lima.
Keiko Fujimori, de 51 años, ganó los comicios en Perú en su cuarto intento. Su triunfo en el balotaje del 7 de junio ante el progresista Roberto Sánchez fue de casi 50.000 votos, gracias al decisivo apoyo que recibió de votantes del exterior. Antes fue legisladora y primera dama en el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
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Keiko Fujimori ha prometido gobernar "por cinco años", a diferencia de su padre quien buscó permanecer en poder y fue reelegido en 1995 y en 2000. Luego abandonó Perú en 2000 tras escándalos de corrupción y huyó a Japón. Después fue extraditado desde Chile, a donde había llegado de forma sorpresiva, y luego fue condenado por corrupción y asesinato. Fue excarcelado tras un indulto presidencial en 2023 y murió en 2024.
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