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Sín Álvarez, Atleti se impone al Sevilla

Por AP

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Sín Álvarez, Atleti se impone al Sevilla
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      MADRID.- El Atlético de Madrid dejó atrás sus problemas fuera del campo para vencer el sábado 3-1 al Sevilla en La Liga.

      El argentino Julián Álvarez ni siquiera estuvo en el banquillo mientras el Atlético de Madrid venció fácilmente al Sevilla. El Atlético insistió el jueves en que Álvarez no será vendido al Barcelona. Pero la estrella argentina no entrenó con sus compañeros durante la mayor parte de la semana.

      También fue excluido de la convocatoria del Atlético para el estreno en la liga española y fue abucheado por los aficionados del equipo en su partido el domingo, cuando ingresó como suplente. En ausencia del delantero, Álex Baena anotó dos veces y Ademola Lookman hizo el otro gol, mientras el Atlético se disparó a una ventaja de 3-0 al descanso. El entrenador Diego Simeone elogió a Baena al decir que ha sido desequilibrante.

      "El año pasado creo que arrancó en un muy buen nivel, donde obviamente podíamos ponerlo en cualquier lado y creo que sin ninguna duda la confianza, la seguridad, la alegría, lo emocional del Mundial le ha venido muy bien", reconoció. También celebró a sus jugadores, que han respondido a pesar de no contar con un "delanter delatero".

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      "Sobre todo el compromiso, sobre todo la identidad de lo que somos y de lo que queremos. Estuvimos hablando bastante después del entrenamiento del viernes y previo al partido lo mismo", indicó. "Sabemos dónde están los objetivos, dónde están los partidos importantes y por suerte tuvimos unos creo que 60 minutos muy buenos donde cada jugada en transición generaba vértigo y peligro".

      Fue la primera derrota del Sevilla en la temporada.

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