Reconstruyen barandal de vidrio en plaza Alttus

Administradores de la plaza Alttus, colocaron de nuevo la balaustrada de vidrio usando la misma técnica que provocó el derrumbe y la muerte de dos jóvenes más otros 12 heridos, en el accidente del 7 de junio de 2024, por consecuencia de la operación del antro Rich.

La balaustrada fue reconstruida sin que haya concluido el juicio penal y sin permiso de la alcaldía de la capital. En una respuesta reciente otorgada por escrito a peticionarios de información, la alcaldía de la capital informó que no había obra en proceso ni autorizada a los propietarios del antro, y que no se apreciaba intervención alguna a ese respecto.

Sin embargo, y a pesar de no haber autorización del Ayuntamiento, la administración de la Plaza Alttus se fue por la libre. Los padres de las víctimas explicaron que los propios administradores violaron las suspensiones volviendo a colocar de cristal con las mismas deficiencias técnicas y vicios con que fue realizado la primera vez, antes del accidente del antro Rich.

“Tal parece que a la administración de la plaza poco le interesa la seguridad de sus visitantes e inquilinos... y no respeta la opinión técnica y restricciones que impuso el Ayuntamiento de la capital... Los ciudadanos que visiten la plaza deben extremar sus precauciones”, dijo un padre de víctima mortal.

