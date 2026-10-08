Sorprende Mertens a Gauff en China

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BEIJING.- Coco Gauff admitió que no tenía "energía" durante su derrota el miércoles ante Elise Mertens en el Abierto de China.

La derrota 6-3, 6-3 ante una jugadora a la que Gauff había vencido en sus cinco enfrentamientos previos llegó días después de recibir lo que describió como una cantidad "demencial" de comentarios racistas en redes sociales tras un controvertido punto en la ronda anterior.

Más tarde, el Abierto de Wuhan anunció que Gauff se retiró del próximo torneo. Citó a Gauff, la campeona defensora, diciendo: "Después de un año largo, mi cuerpo necesita algo de tiempo para descansar y recuperarse".

En el partido del lunes contra la jugadora local Sun Xinran, la número cuatro Gauff detuvo un intercambio después de que los paneles publicitarios electrónicos que bordean la cancha parpadearan durante un punto hacia el final del primer set.

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Sun parecía a punto de ganar el punto cuando Gauff dejó de jugar. Luego, la jueza de silla ordenó que el punto se repitiera.

"Hola a todos, puede que no les caiga bien o no estar de acuerdo con lo que pasó sin ser racistas", respondió en la red social X, Gauff, quien es de raza negra. " La cantidad de comentarios/mensajes directos racistas que he recibido en las últimas horas es increíble. Por último, no soy una tramposa ni una ladrona".

Ante la 19na del ranking, Gauff cedió su servicio cuatro veces.

Gauff cometió 34 errores no forzados contra 11 de Mertens y tuvo ocho dobles faltas frente a dos de su rival. Cuatro de las dobles faltas de Gauff llegaron cuando le quebraron el servicio en el último juego del primer set.

Con desventaja 4-1 en el segundo set, Gauff le dijo a su equipo que no tenía "energía" y que sentía como si fuera a desmayarse.

"Sentí un poco que ella estaba bajando un poco en energía", dijo Mertens. "Intenté exigirme. Pero sé que es una gran competidora. Nunca está terminado contra ella".

Mertens alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo WTA 1000, el nivel justo por debajo de los Grand Slams, en cinco años.

"Es una jugadora increíble, por supuesto. Sabía que iba a ser un partido muy duro", dijo Mertens. " Pero tenía motivación. Mi entrenador/novio cumple años mañana. Así que esta victoria está dedicada a él y a todo el trabajo que hacemos".

Mertens mejoró a 3-3 ante rivales del Top 10 este año. También venció a la campeona defensora Jasmine Paolini en el Abierto de Italia y a la actual número 1 Elena Rybakina en la tercera ronda de Wimbledon, donde alcanzó los cuartos de final.