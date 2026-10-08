logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sorprende Mertens a Gauff en China

La tenista de Bélgica se aprovechó de los 34 errores no forzados de Coco

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprende Mertens a Gauff en China
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      BEIJING.- Coco Gauff admitió que no tenía "energía" durante su derrota el miércoles ante Elise Mertens en el Abierto de China.

      La derrota 6-3, 6-3 ante una jugadora a la que Gauff había vencido en sus cinco enfrentamientos previos llegó días después de recibir lo que describió como una cantidad "demencial" de comentarios racistas en redes sociales tras un controvertido punto en la ronda anterior.

      Más tarde, el Abierto de Wuhan anunció que Gauff se retiró del próximo torneo. Citó a Gauff, la campeona defensora, diciendo: "Después de un año largo, mi cuerpo necesita algo de tiempo para descansar y recuperarse".

      En el partido del lunes contra la jugadora local Sun Xinran, la número cuatro Gauff detuvo un intercambio después de que los paneles publicitarios electrónicos que bordean la cancha parpadearan durante un punto hacia el final del primer set.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sun parecía a punto de ganar el punto cuando Gauff dejó de jugar. Luego, la jueza de silla ordenó que el punto se repitiera.

      "Hola a todos, puede que no les caiga bien o no estar de acuerdo con lo que pasó sin ser racistas", respondió en la red social X, Gauff, quien es de raza negra. " La cantidad de comentarios/mensajes directos racistas que he recibido en las últimas horas es increíble. Por último, no soy una tramposa ni una ladrona".

      Ante la 19na del ranking, Gauff cedió su servicio cuatro veces.

      Gauff cometió 34 errores no forzados contra 11 de Mertens y tuvo ocho dobles faltas frente a dos de su rival. Cuatro de las dobles faltas de Gauff llegaron cuando le quebraron el servicio en el último juego del primer set.

      Con desventaja 4-1 en el segundo set, Gauff le dijo a su equipo que no tenía "energía" y que sentía como si fuera a desmayarse.

      "Sentí un poco que ella estaba bajando un poco en energía", dijo Mertens. "Intenté exigirme. Pero sé que es una gran competidora. Nunca está terminado contra ella".

      Mertens alcanzó por primera vez los cuartos de final de un torneo WTA 1000, el nivel justo por debajo de los Grand Slams, en cinco años.

      "Es una jugadora increíble, por supuesto. Sabía que iba a ser un partido muy duro", dijo Mertens. " Pero tenía motivación. Mi entrenador/novio cumple años mañana. Así que esta victoria está dedicada a él y a todo el trabajo que hacemos".

      Mertens mejoró a 3-3 ante rivales del Top 10 este año. También venció a la campeona defensora Jasmine Paolini en el Abierto de Italia y a la actual número 1 Elena Rybakina en la tercera ronda de Wimbledon, donde alcanzó los cuartos de final.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Muere referí El Búho durante función de lucha libre
        Muere referí El Búho durante función de lucha libre

        Muere referí "El Búho" durante función de lucha libre

        SLP

        El Universal

        El réferi Gerardo N., conocido como El Búho, falleció tras recibir golpes durante un combate en Mineral de la Reforma.

        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU
        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU

        Raúl Tala Rangel rompe el silencio tras errores contra EU

        SLP

        El Universal

        El portero de Chivas recibió respaldo del entrenador Rafael Márquez tras la derrota del Tri.

        Todo mi respeto, dice Cristiano a Messi
        Todo mi respeto, dice Cristiano a Messi

        "Todo mi respeto", dice Cristiano a Messi

        SLP

        El Universal

        El astro portugués, se tomó el tiempo para escribirle un mensaje emotivo a la Pulga

        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas
        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas

        Coco Gauff pierde en Abierto de China tras abusos racistas

        SLP

        AP

        Mertens logró su primera clasificación a cuartos en un torneo WTA 1000 en cinco años