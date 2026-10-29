Sudáfrica propone a Durban para los Juegos Olímpicos 2036

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JOHANESBURGO (AP) — Durban será la ciudad que Sudáfrica propondrá para albergar los primeros Juegos Olímpicos en África.

Sudáfrica se postulará para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2036 o 2040. El Comité Olímpico Internacional elegirá la ciudad sede de 2036 a mediados de 2029.

El Comité Olímpico Sudafricano anunció el jueves que se presentará con Durban, la tercera ciudad más grande de Sudáfrica, por medio de su presidenta interina, Lwandile Simelane.

Simelane manifestó que Durban sería la principal ciudad candidata para la postulación de Sudáfrica, pero que probablemente sería una "candidatura multiciudad" que propondría que algunas pruebas se realicen en otras ciudades.

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También se consideraron como ciudad candidata Johanesburgo, eje de la economía del país, y Ciudad del Cabo.

Se promovió a Durban, una ciudad de alrededor de 4 millones de habitantes en la costa subtropical del océano Índico, como posible sede olímpica hace más de una década, después de que Sudáfrica organizó el Mundial de fútbol 2010, el primero en el continente africano. Pero entonces no se concretó la candidatura oficial, en gran medida por preocupaciones sobre los costos.

A la ciudad se le retiró la sede de los Juegos de la Mancomunidad Británica de 2022 porque no pudo ofrecer las garantías financieras u otras exigidas para ese evento.

Funcionarios indicaron el jueves que todavía no podían proporcionar estimaciones sobre cuánto podría costarle a Sudáfrica organizar los Juegos Olímpicos si su candidatura tuviera éxito. Señalaron que la candidatura de Durban se centraría en el Estadio Moses Mabhida, con capacidad para 56.000 espectadores, que se construyó para el Mundial de 2010.

Sudáfrica está entre siete países que se postulan para los Juegos de 2036. Los otros son India, Qatar, Corea del Sur, Alemania, Hungría y Turquía.

El COI fijó el 31 de octubre como fecha límite para que los comités olímpicos nacionales declaren formalmente su interés en postularse para los Juegos de 2036.

Los candidatos tienen la oportunidad de hacer presentaciones virtuales ante el COI el próximo mes para iniciar el proceso oficial de candidatura. El COI indicó que una fecha clave será en marzo, cuando su junta aprobará una lista corta de candidatos.

Si gana, Sudáfrica sería el primer anfitrión africano de los Juegos de Verano desde que se crearon en 1896. La mayor economía de África ya fracasó anteriormente con una candidatura para organizar los Juegos de 2004 en Ciudad del Cabo.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud se inauguran este fin de semana en Dakar, Senegal, lo que marca el primer evento deportivo olímpico en África.