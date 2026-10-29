Abogados piden anular evaluación en Poder Judicial

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El Frente Cívico Nacional (FCN) formalizó ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación la solicitud de nulidad de la evaluación de jueces y magistrados locales, por considerar que su desempeño ha dejado mucho que desear, no son técnicos, cometen múltiples errores en los juicios y hacen poco creíble que solo un funcionario judicial hubiera reprobado la evaluación, informó el presidente local del organismo civil, Rafael Hernández Covarrubias.

Frente Cívico Nacional denuncia simulación en evaluación judicial

En entrevista, el abogado explicó que solo se asignó un número a lo que se anunció como una evaluación al desempeño de los funcionarios judiciales. El Poder Judicial del Estado, consideró, ni siquiera lo hizo, por lo que las cifras sobre su rendimiento y calidad no son confiables.

Hernández Covarrubias argumentó que el Tribunal evaluador incurrió de manera planeada y ventajosa en una serie de agravios que concluyeron en la simulación de un examen.

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Queja exige reposición del proceso evaluativo

Además de la ausencia de evaluación, indicó, la queja demanda la reposición del proceso. Acusó que los evaluadores ni siquiera se escondieron para romper leyes y protocolos y, frente a los ojos de los propios abogados, cerraron un proceso que ni siquiera empezó, porque ni existe la evaluación ni la auditoría de desempeño que incluya el testimonio tanto de usuarios de los servicios judiciales como de abogados.

Rafael Hernández dijo que la evaluación de los juzgadores, servidores públicos con una responsabilidad muy alta, no puede basarse en una simulación para esconder la incompetencia de las instancias judiciales.