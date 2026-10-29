Elena Rybakina asegura número 1 del ranking femenino 2024 en Japón

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TOKIO (AP) — Elena Rybakina aseguró cerrar el año como la número 1 del ranking femenino con una victoria el jueves en los octavos de final del Abierto de Japón, mientras que Naomi Osaka perdió ante su público.

Victoria de Rybakina en octavos y su liderazgo en el ranking

La máxima cabeza de serie venció 6-2, 6-3 a Yulia Putintseva para avanzar a los cuartos de final y se mantendrá como la número 1 del mundo al concluir un año en el que ganó dos torneos de Grand Slam: el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos.

Tras consagrarse en el torneo de Wimbledon de 2022, la kazaja Rybakina solo necesita coronarse en Roland Garros para completar el Grand Slam de carrera.

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Describió su condición de número 1 al final del año como "un momento increíblemente especial para mí".

"Estoy muy orgullosa de lo que he logrado esta temporada y de la constancia que he mostrado a lo largo del año", declaró Rybakina, quien también atrapó títulos en Stuttgart y Ningbo y ascendió por primera vez al número 1 del mundo al conquistar el US Open.

Rybakina será homenajeada con un trofeo para conmemorar el logro durante una presentación especial en las Finales de la WTA en Indian Wells, del 8 al 15 de noviembre.

Derrota de Naomi Osaka y avance de jóvenes promesas

Osaka, la ex número 1 y campeona de cuatro grandes, perdió sorpresivamente ante la adolescente eslovaca Mia Pohankova por 6-3, 7-5.

Pohankova, quien recibió una invitación, cumplió 18 años hace una semana y fue campeona juvenil de individuales en Wimbledon en 2025. Su rival de turno será la estadounidense Alycia Parks.

Osaka venía de derrotar a Jasmine Paolini en la primera ronda.

En otro partido de octavos de final, la canadiense Leylah Fernández derrotó 6-2, 7-6 (8) a la belga Elise Mertens (14).

Fernández avanzó con un juego sólido y se enfrentará a la estadounidense Alycia Parks en la siguiente ronda.