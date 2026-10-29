Acusación de tráfico de sustancias en un CBTIS provoca movilización

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CIUDAD VALLES.- Policías y socorristas llegaron al CBTIS 46, tras el reporte de un presunto altercado entre un padre de familia y un estudiante. El adulto negó haber agredido a alguien y señaló a un estudiante de venderle sustancias ilícitas a su hijo.

Fue alrededor de las 19:00 horas de este martes cuando al plantel educativo llegaron oficiales de la Policía Municipal, así como de la Guardia Civil Estatal y socorristas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Les habían reportado que un adulto —persona externa al plantel— había golpeado a un estudiante. Sin embargo, no les permitieron ingresar y afuera dialogaron con una pareja que acusó al director de permitir la compraventa de drogas entre estudiantes.

Explicaron que detectaron un comportamiento inusual en su hijo —estudiante del CBTIS— y, ante la sospecha de que consumía sustancias ilícitas, decidieron hacerle una prueba antidoping, con la que confirmaron su sospecha.

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Cuestionaron al joven dónde había comprado la droga y este les habría confesado que un compañero se la vendió dentro de la escuela.

Por ese motivo, fueron a exponerle la situación al director y a confrontar al supuesto vendedor, pero, según señalaron, el director no quiso atenderlos y tampoco les permitieron acercarse al joven señalado. Fue el personal de la institución quien llamó a los policías.

Al enterarse de la situación, los oficiales explicaron a la pareja de padres de familia que, al no haber flagrancia en el hecho señalado, no podían intervenir y les recomendaron denunciar ante la Fiscalía General del Estado.