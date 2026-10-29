Marina abate al "Chuy" Peñuelas

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Ciudad de México.- La Marina Armada reportó el abatimiento de dos personas, una de las cuales podría ser Jesús González Peñuelas, "Chuy", identificado como el número dos del líder del Cártel de Guasave, Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro".

Sin embargo, no se ha confirmado su identidad, pero la Marina dice que se determinará mediante la confronta genética y las pruebas dactiloscópicas correspondientes.

Mediante comunicado, informó que el pasado 26 de octubre se ubicaron vehículos en los que se desplazaban personas armadas en inmediaciones de la localidad de Alfredo Bonfil, municipio de Sinaloa, derivado de acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval y capacidades operativas especializadas.

Durante el seguimiento, señaló, dos personas descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde agredieron con armas de fuego al personal naval que se aproximaba, por lo que los elementos repelieron la agresión en la que dos presuntos delincuentes fueron abatidos.

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Según la Marina, familiares que acudieron ante la autoridad ministerial señalaron que los cuerpos podrían corresponder a Jesús González Peñuelas, alias "Chuy Peñuelas".

Como resultado de estas acciones, la dependencia presumió el aseguramiento de tres armas largas, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo, todo lo cual, junto al armamento y los demás indicios, quedó a disposición de la FGR para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el esclarecimiento de los hechos, indicó.

Según reportes federales, González Peñuelas encabezaba una célula dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína. Supervisaba laboratorios para procesar goma de opio y de manera reciente habría incursionado en el negocio del fentanilo.

Su organización fungía como uno de los brazos fuertes en el tráfico de drogas para Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", y en su momento colaboró con Rafael Caro Quintero.

Operaba en Sinaloa, Sonora, con células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.