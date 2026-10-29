El tren se atrasa > Se ahonda brecha

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Para sorpresa de nadie, el gobierno federal incumple el calendario de una importante obra para el estado, el ferrocarril Querétaro-Saltillo.

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De acuerdo con la información del portal Compras México, la página de licitaciones del gobierno federal, una primera afectación se registró cuando los resultados de la licitación del primer tamo que cruza el estado, el San Miguel de Allende-Villa de Reyes, debió haberse revelado el pasado 16 de octubre y se pasó hasta el 20 de noviembre.

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El proceso de licitación del tramo que uniría a Villa de Reyes con la estación prevista en la Zona Industrial, de 45.5 kilómetros, fue suspendido hasta nuevo aviso, sin explicaciones.

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Con ello, el inicio de la construcción del proyecto ya sobrepasó en 35 días el plazo previsto.

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Los dos tramos que afectarán el tránsito de la zona metropolitana, el de la Zona Industrial a la TTP y el de ahí a Mexquitic, se darán a conocer entre noviembre y diciembre.

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Las licitaciones de los segmentos que pasan por el Altiplano, el de San Luis norte a Charcas, de Charcas a Vanegas y de ahí a territorio zacatecano, deberían conocerse en diciembre.

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Parece que la división entre el PVEM y Morena a causa del rechazo de los guindas de apoyar la candidatura nepotista de Ruth González a la gubernatura, contagió a los municipios. El anuncio de la dirigencia nacional del PVEM ahonda la brecha y parece que tendremos también un choque de "aliados" en los ayuntamientos.

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El Congreso del Estado pretende que las dependencias laborales investiguen las condiciones laborales en los medios de comunicación.

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Haría bien el Legislativo en transparentar los detalles de las contrataciones que realiza y la definición de los beneficios laborales, especialmente de los diputados.

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Esta Legislatura continuó la decisión de la pasada de ocultar el nombre de los trabajadores contratados bajo la modalidad de honorarios, una información que era pública, lo que permitió conocer la discrecionalidad de las contrataciones.

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Pero esta generación de diputados se está especializando en pedir a otros lo que ellos se resisten a conceder.

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La nueva ocurrencia de obras innecesarias para San Luis Potosí es la de un acuario. Entre tantas necesidades que tiene el estado, parece que una pecera gigantesca tiene prioridad.

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No se aprendió la lección, por lo visto, del antiguo parque Splash, que pese a una millonaria inversión, no atrajo a la cantidad de gente esperada, o el Campeonato Charro, cuya última edición es la de menor afluencia.