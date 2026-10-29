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GP México: Checo Pérez celebra 300 carreras de F1

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GP México: "Checo" Pérez celebra 300 carreras de F1

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Enrique Galindo C. anuncia inversión en obra por 900 mdp

Explicó que se logró reordenar los recursos para la realización de obras este año

Por Redacción

Octubre 29, 2026 03:00 a.m.
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Enrique Galindo C. anuncia inversión en obra por 900 mdp
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      El Alcalde Enrique Galindo Ceballos anunció una inversión de 900 millones de pesos en obra pública para los próximos meses, con el propósito de continuar transformando San Luis Capital y atender las necesidades de las familias potosinas, esto al garantizar la utilización de recursos federales en otras obras al mismo tiempo que se cuenta con una bolsa para realizar proyectos el próximo año, pese a los intereses por retrasar el programa de obra del Ayuntamiento.

      Durante la presentación del segundo informe del Director de Obras Públicas, Eustorgio Chávez Garza, realizado en la zona de construcción de la nueva Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Maravillas, el Alcalde Enrique Galindo destacó que cada obra debe traducirse en mejores condiciones de vida para la población.

      Galindo Ceballos subrayó que la UBR Maravillas representa el sentido más humano de la infraestructura pública: construir espacios donde las personas reciban atención especializada y encuentren mejores oportunidades para 

      su rehabilitación.

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      Señaló que detrás de cada proyecto hay familias que necesitan servicios, calles dignas y una ciudad que responda a sus necesidades, por lo que su administración mantiene como prioridad que la obra pública tenga un impacto directo en la vida cotidiana.

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