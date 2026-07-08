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Suiza acaba con el sueño de Colombia

Se impone por penales y chocará con Argentina en cuartos

Por AP

Julio 08, 2026 03:00 a.m.
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Suiza acaba con el sueño de Colombia
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      Incapaz de lucir lo mejor de sus talentos individuales ante un conjunto muy ordenado atrás, Colombia libró un duelo áspero y muy parejo. Los equipos no sólo igualaron en cero durante el tiempo regular y la prórroga, sino que cada uno erró un penal de forma infame en la tanda.

      Rubén Vargas venció a Camilo Vargas en el tiro definitivo, luego que el guardavalla suizo Gregor Kobel había atajado con un lance espectacular el tiro de Cucho Hernández, y Suiza eliminó el martes a Colombia para situarse en los cuartos de final de la Copa del Mundo, por primera vez en 72 años.

      "Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas... Simplemente darle gracias a todo el país a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos y esperemos que éste sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, esta selección, este mundial hay que mirarlo desde el lado positivo", expresó el atacante colombiano Luis Suárez.

      La serie desde los 12 pasos se hizo necesaria luego de que ambos equipos fueron incapaces de anotar en el tiempo regular y el alargue de su partido de octavos de final.

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      Los helvéticos se enfrentarán a la campeona defensora Argentina el sábado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Missouri.

      Argentina remontó con dramatismo a tope para derrotar a Egipto por 3-2 a primera hora. Y el duelo vespertino en Vancouver deparó todavía más suspenso en una jornada tensa que arrojó resultados mixtos para los equipos sudamericanos.

      Suiza no había alcanzado los cuartos de final de una Copa del Mundo desde que fue sede del torneo en 1954. Y el martes, se sobrepuso a jugar con un equipo mermado sin su joven figura, el centrocampista Johan Manzambi, quien se lesionó durante el entrenamiento del lunes.

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