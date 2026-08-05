Tigres se impone al Real Salt Lake

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Tigres encontró un respiro en el arranque de la Leagues Cup 2026. Aunque igualó 1-1 durante los 90 minutos frente al Real Salt Lake, los felinos se impusieron 6-5 en la tanda de penales, donde el canterano Jesús Garza convirtió el disparo definitivo para darle a los universitarios el punto extra y sus primeras dos unidades del torneo.

El resultado representa la primera victoria del conjunto dirigido de forma interina por Hernán Elizondo en la temporada, luego de un complicado inicio en la Liga MX, donde acumuló dos derrotas y un empate. En la Leagues Cup, los encuentros empatados no terminan igualados: el ganador de la tanda de penales recibe dos puntos y el perdedor uno.

Los auriazules pegaron primero al minuto 7. Ozziel Herrera desbordó por la banda izquierda y envió un centro que Rodrigo Aguirre peinó para dejar el balón a Juan Brunetta, quien definió frente al arco para abrir el marcador.

La respuesta del conjunto estadounidense llegó al 15´, cuando Pablo Ruiz encontró espacio en los linderos del área y sacó un potente disparo desde la media luna que venció a Nahuel Guzmán para colocar el 1-1.

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Tras el empate, ambos equipos generaron oportunidades para quedarse con la victoria. Ozziel Herrera estuvo cerca con un potente disparo que pasó apenas por un costado del arco, mientras que Diego Lainez también avisó antes del descanso con un zurdazo desviado.

En el complemento, Tigres volvió a acercarse mediante un tiro libre de Jesús Garza que fue rechazado por el guardameta local. Del otro lado, Nahuel Guzmán apareció con una gran atajada ante Sergi Solans para mantener con vida a los universitarios. En la recta final, Rodrigo Aguirre tuvo la más clara con un remate de cabeza que pasó por encima del travesaño.

Con el empate persistiendo tras los 90 minutos, el reglamento envió el partido directamente a la tanda de penales. Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Rodrigo Aguirre, César Araújo y Alan Franco acertaron sus cobros por Tigres, mientras que por el Real Salt Lake anotaron Juan Manuel Sanabria, Sergi Solans, Diego Luna, Noel Caliskan y Lukas Engel.

La definición llegó cuando Zach Booth estrelló su disparo en el poste izquierdo, dejando la oportunidad para que Jesús Garza, surgido de la cantera felina, cobrara con serenidad y venciera al arquero con un disparo raso pegado al poste izquierdo para sellar el 6-5 en penales.

Con los dos puntos obtenidos, Tigres buscará mantener el impulso cuando enfrente al Minnesota United el próximo viernes 7 de agosto, en su segundo compromiso de la fase inicial de la Leagues Cup.