Tigres venció a los Diablos en partidazo

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CIUDAD DE MÉXICO.- Gran triunfo para Tigres en el Estadio Universitario, La UdeNL ganó 3-2 contra Toluca en la Jornada 11 del Apertura 2026, en un partido con mucha acción desde el comienzo hasta el final.

Partido intenso desde los primeros segundos, Tigres salió dispuesto a abrir el marcador lo más pronto posible y producto de eso, Luis García fue el héroe de los Diablos durante los primeros cinco minutos al hacer varias atajadas importantes para evitar recibir gol tan temprano en el juego, sin embargo, al 6´ llegó el primero de La U, anotado por Juan Brunetta.

El ritmo del partido sólo aumentó por parte de los dos equipos y los Felinos nuevamente encontraron la anotación, la segunda para ellos la hizo Guillermo Martínez al minuto 37, cabe mencionar que este fue el primer gol del jugador con el equipo regio.

La respuesta del Diablo se dio antes del medio tiempo, Paulinho al 42´ descontó y puso a Toluca en el marcador.

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Una vez iniciado el segundo tiempo, los del Edomex empataron momentáneamente la situación con Federico Viñas que anotó al 54´.

El Volcán volvió a explotar cuando minutos después, al minuto 60, Brunetta firmó su doblete y le devolvió la ventaja a los de Nuevo León. La intensidad se mantuvo durante todo el partido hasta los últimos momentos y se jugó todo; el marcador final fue favorable para los locales: Tigres 3-2 Toluca.