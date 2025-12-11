Tigres vs Toluca: Horario y canales para ver final de ida

La "fiesta grande" de la Liga MX llega a su punto más alto. Este jueves se disputa el juego de ida de la final del Apertura 2025, donde los Tigres de la UANL reciben en el Volcán a los Diablos Rojos del Toluca. Ambos equipos con el objetivo de sacar ventaja para la vuelta.

El Estadio Universitario es el escenario de este primer duelo, el cual es crucial para los dos equipos. Por una parte, los felinos buscan evitar un descalabro como locales y también sellar un marcador positivo con el fin de llegar al Nemesio Diez con la ilusión intacta de coronarse.

Del otro lado, los choriceros seguramente van por la victoria o un resultado positivo para ellos, ya que eso los haría regresar a casa con una menor presión para cristalizar el bicampeonato que tanto anhela Antonio Mohamed y su gente.

Tigres y Toluca estuvieron en el límite de ser eliminados por sus respectivos rivales en semifinales (Cruz Azul y Monterrey), pero el empate en el marcador global más su posición en la tabla (segundo y primero) les dieron el pase al juego por el título del futbol mexicano.

Luego de superar esos pequeños sustos, ambas escuadras arriban con la finalidad de registrar un buen primer juego para llegar al segundo con ánimos de sellar el campeonato.

La gran noticia para la afición es que este partido, así como el posterior, serán televisados por señal abierta.

¿Cuándo y dónde ver en vivo el Tigres vs Toluca en la final de ida?

Horario: 20:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Universitario

Canales: Azteca 7, Canal 5, TUDN

Streaming: VIX.



