Tigres y Santos sacan un insípido empate

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Santos Laguna y Tigres de la UNANL firmaron esta noche un insulso empate a cero en partido jugado en el estadio TSM en el marco de la jornada 6 de la Liga MX.

Con este resultado, el cuadro de la Comarca Lagunera logra su primera unidad en el torneo luego de cinco derrotas consecutivas. Mientras que los universitarios llegan a cinco unidades.

Fue un partido de pocas oportunidades de gol, y las que hubo fueran erradas por ambos equipos. Ninguno impuso condiciones y mostraron muy poco hacia el frente.

Sólo en alguna se emplearon a fondo tanto Carlos Acevedo como Nahuel Guzmán, pero la ineficaz puntería de ambos equipos evito la caída del gol.

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Cerca del final Fernando Gorriarán (Tigres) se fue expulsado al 85 por doble amarilla.

Al final, los asistentes al TSM salieron más que decepcionados por el rendimiento de su equipo que sigue sumido en el fondo de la tabla general.