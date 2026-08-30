logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Fotogalería

Riada en Nepal suma 390 muertos y 1,400 desaparecidos (fotos)

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres y Santos sacan un insípido empate

Por El Universal

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
A
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Santos Laguna y Tigres de la UNANL firmaron esta noche un insulso empate a cero en partido jugado en el estadio TSM en el marco de la jornada 6 de la Liga MX.

      Con este resultado, el cuadro de la Comarca Lagunera logra su primera unidad en el torneo luego de cinco derrotas consecutivas. Mientras que los universitarios llegan a cinco unidades.

      Fue un partido de pocas oportunidades de gol, y las que hubo fueran erradas por ambos equipos. Ninguno impuso condiciones y mostraron muy poco hacia el frente.

      Sólo en alguna se emplearon a fondo tanto Carlos Acevedo como Nahuel Guzmán, pero la ineficaz puntería de ambos equipos evito la caída del gol.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Cerca del final Fernando Gorriarán (Tigres) se fue expulsado al 85 por doble amarilla.

      Al final, los asistentes al TSM salieron más que decepcionados por el rendimiento de su equipo que sigue sumido en el fondo de la tabla general.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Chivas deja escapar el triunfo ante Pachuca
        Chivas deja escapar el triunfo ante Pachuca

        Chivas deja escapar el triunfo ante Pachuca

        SLP

        Redacción

        El venezolano convirtió un penal al minuto 79 y evitó la derrota de los Tuzos en el Estadio Hidalgo

        Atlético supera a Sevilla con goles de Baena y Lookman
        Atlético supera a Sevilla con goles de Baena y Lookman

        Atlético supera a Sevilla con goles de Baena y Lookman

        SLP

        EFE

        El equipo de Diego Simeone dominó la primera mitad y logró una ventaja decisiva

        Mateo Chávez brilla con gol en victoria del AZ Alkmaar
        Mateo Chávez brilla con gol en victoria del AZ Alkmaar

        Mateo Chávez brilla con gol en victoria del AZ Alkmaar

        SLP

        El Universal

        Fue pieza clave, pues anotó un gol tras recuperar el balón y consolidó el triunfo

        Liga MX: Horario y dónde ver los partidos del sábado
        Liga MX: Horario y dónde ver los partidos del sábado

        Liga MX: Horario y dónde ver los partidos del sábado

        SLP

        El Universal

        América, Chivas y otros clubes buscan sumar puntos en la jornada del 29 de agosto