Todo listo para el Estatal Máster de Pista y Campo

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La Asociación de Atletas Máster del Estado de San Luis Potosí A.C. avanza en los preparativos para la realización del Campeonato Estatal Máster de Pista y Campo 2026 "Prof. Adolfo Vidales González", considerado el evento más importante del calendario estatal de atletismo máster y que reunirá a competidores de distintos municipios de la entidad, además de atletas invitados de otros estados del país.

La competencia se llevará a cabo los días 20 y 21 de junio, teniendo como escenarios el Centro de Talentos y Alto Rendimiento Deportivo (CEDETAR) "Estadio Plan de San Luis", donde se desarrollarán las pruebas de pista, y la pista de atletismo del Parque Tangamanga II, sede de las pruebas de lanzamientos.

El campeonato forma parte del proceso de preparación de los atletas rumbo al Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo 2026, programado del 22 al 26 de julio en Guadalajara, Jalisco, por lo que se espera una importante participación de deportistas que buscan llegar en óptimas condiciones a la máxima justa nacional de la categoría.

Durante las dos jornadas de actividades se disputarán pruebas de velocidad, medio fondo, fondo, caminata, saltos y lanzamientos, permitiendo a los participantes medir su rendimiento competitivo y afinar detalles técnicos de cara a sus próximos compromisos deportivos.

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El presidente de la asociación, José Sergio Martínez Tovar, destacó que el campeonato tiene como propósito fortalecer la práctica del atletismo máster en la entidad, además de promover estilos de vida saludables y fomentar la integración de una comunidad deportiva que continúa creciendo año con año.

El Campeonato Estatal Máster de Pista y Campo 2026 rendirá homenaje al Profesor Adolfo Vidales González, figura reconocida dentro del atletismo estatal, y se espera que reúna a una importante cantidad de competidores en una auténtica fiesta deportiva que servirá como antesala del campeonato nacional. Los interesados en obtener mayores informes o realizar su inscripción pueden comunicarse vía WhatsApp al 444 505 4453.