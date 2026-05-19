Todo un éxito la carrera atlética "Corre x la Paz"
Con una destacada respuesta por parte de la comunidad atlética, este domingo se llevó a cabo la Carrera Atlética Corre x la Paz, competencia desarrollada en el Parque Tangamanga I que reunió a corredores en las distancias de 10, 5 y 3 kilómetros en un ambiente de convivencia deportiva y promoción de la actividad física.
La prueba principal de 10 kilómetros tuvo como grandes ganadores a Liliana Covarrubias y Kalid Galván Amaya, quienes dominaron la categoría libre en la rama femenil y varonil, respectivamente.
En la categoría libre femenil de los 10K, Liliana Covarrubias, representante de Jornar Moflerama, se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 47 minutos y 26 segundos. El segundo puesto fue para Allison Ramírez con tiempo de 47´30´´, mientras que Marisela Reyes Cayetano concluyó en la tercera posición con 57´32´´.
En la rama varonil, Kalid Galván Amaya, del equipo Zatopek, se adjudicó la victoria con marca de 37 minutos y 16 segundos. La segunda posición fue para Ángelo Javier Pardo Pérez, de Joselos Team, con 37´26´´, y el tercer sitio correspondió a Pedro Osaac Medina Espinosa, de Coyotes, con tiempo de 39 minutos exactos.
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Dentro de la categoría de 40 a 49 años, Aidé Laura Hernández Rivera, de MACS, se impuso en la rama femenil con registro de 42´44´´, seguida de Imelda Pérez Yepez y Teresa Ramírez Llamas. En la rama varonil, Juan Carlos Rocha Castillo, de SO Running Team, logró la primera posición con tiempo de 39´30´´, mientras que Marco Sarabia Aragón y Eduardo Martínez Tapia completaron el podio.
En la categoría de 50 años y más, Rosa María López Mireles, del equipo Halcones, conquistó el primer lugar femenil con tiempo de 45´04´´, seguida por Ma. Ruth Ramos Flores y Mari Flores. Por los varones, Zósimo Galván Segura se llevó el triunfo con marca de 44´15´´, superando a Fernando Monreal Rodríguez e Ismael Chávez Gómez.
En la distancia de 5 kilómetros, Lizeth Jesús Segura Vega obtuvo el primer lugar femenil con tiempo de 24´50´´, mientras que Eduardo Mauricio Rosas Rodríguez, de Joselos Aguaje, ganó la rama varonil con marca de 21´39´´.
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