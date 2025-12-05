logo pulso
Toluca busca la remontada ante Monterrey en una semifinal que promete alto voltaje

Rayados llega con ventaja mínima al Nemesio Diez, donde los Diablos quieren repetir la goleada de fase regular

Por El Universal

Diciembre 05, 2025 08:38 a.m.
A
La Liga MX llega a su punto culminante, Toluca y Monterrey están listos para protagonizar un encuentro que promete emociones de principio a fin. Tras la semifinal de ida, donde los Rayados se impusieron 1 0 en casa con un gol de Germán Berterame al minuto 28, los Diablos Rojos tienen la presión de remontar y conseguir el triunfo ante su afición en el Nemesio Diez.

Los recuerdos recientes añaden un toque especial a este enfrentamiento. Durante la fase regular del torneo, Toluca logró una contundente victoria de 6 2 sobre Monterrey, un resultado que todavía resuena entre los aficionados y que da esperanzas a los locales.

Para Monterrey, la ventaja mínima de la ida no solo les da tranquilidad, sino que también les plantea el reto de mantener su ritmo y concentración ante un rival que buscará con todas sus fuerzas volverse a coronar como el campeón del futbol mexicano.

La afición de Toluca se prepara para animar a su equipo desde el primer minuto, mientras que los seguidores de Monterrey esperan que sus jugadores mantengan la calma y la firmeza necesarias para conseguir el empate o el triunfo que los haría pisar la final.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El encuentro podrá sintonizarse por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Tubi, Fox y Fox One a partir de las 19:00 horas.

