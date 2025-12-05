Toluca busca la remontada ante Monterrey en una semifinal que promete alto voltaje

La Liga MX llega a su punto culminante, Toluca y Monterrey están listos para protagonizar un encuentro que promete emociones de principio a fin. Tras la semifinal de ida, donde los Rayados se impusieron 1 0 en casa con un gol de Germán Berterame al minuto 28, los Diablos Rojos tienen la presión de remontar y conseguir el triunfo ante su afición en el Nemesio Diez.

Los recuerdos recientes añaden un toque especial a este enfrentamiento. Durante la fase regular del torneo, Toluca logró una contundente victoria de 6 2 sobre Monterrey, un resultado que todavía resuena entre los aficionados y que da esperanzas a los locales.

Para Monterrey, la ventaja mínima de la ida no solo les da tranquilidad, sino que también les plantea el reto de mantener su ritmo y concentración ante un rival que buscará con todas sus fuerzas volverse a coronar como el campeón del futbol mexicano.

La afición de Toluca se prepara para animar a su equipo desde el primer minuto, mientras que los seguidores de Monterrey esperan que sus jugadores mantengan la calma y la firmeza necesarias para conseguir el empate o el triunfo que los haría pisar la final.

El encuentro podrá sintonizarse por la señal de Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Tubi, Fox y Fox One a partir de las 19:00 horas.