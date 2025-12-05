logo pulso
Lions sueña con llegar a playoffs

Logran importante victoria a costa de Cowboys, que se desmoronan

Por EFE

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
Redacción Deportes.- Los Detroit Lions derrotaron este jueves por 44-30 a los Dallas Cowboys y conservaron sus opciones de llegar a los ‘playoffs’ en el comienzo de la semana 14 de la temporada de la NFL.

Detroit, con 8 triunfos y 5 derrotas, es el octavo equipo de la Conferencia Nacional (NFC), está a un triunfo para meterse entre los 7 primeros que avanzan a ‘playoffs’.

Con la derrota, los Cowboys y su marca de 6-6-2 redujeron sus aspiraciones de llegar a postemporada por la NFC.

Por Lions, Jahmyr Gibbs lució con tres acarreos de anotación.

Con Dallas, CeeDee Lamb abandonó el campo en el tercer cuarto por un golpe en la cabeza que lo puso en protocolo de conmoción.

En el primer cuarto la defensiva de los Lions presionó a Dak Prescott y sólo permitió un gol de campo de Brandon Aubrey.

La ofensiva de Detroit sumó con gol de campo de Jake Bates y una anotación por tierra de Jahmyr Gibbs, que los puso arriba 10-3.

La línea local mantuvo el asedio sobre Prescott, capturado cinco veces en el juego y provocó balones sueltos de Dak y de Jake Ferguson, aciertos que el ataque capitalizó con un acarreo a las diagonales de David Montgomery para alejarse 17-6.

Un intercambio de goles de campo en el cierre del cuarto envió el juego al descanso 20-9 para los Lions.

En la reanudación, la defensiva local mantuvo el pulso con intercepción de Derrick Barnes, algo que su ataque convirtió en touchdown con recepción de Isaac TeSlaa que distanció al local 27-9.

Dallas recortó 27-19 con una carrera de anotación de Javonte Williams y un gol de campo de 63 yardas de Aubrey.

En el último periodo Detroit sumó con una patada de Jake Bates, pero los Cowboys apretaron 30-27 gracias a una recepción de Ryan Flournoy, más la conversión de dos puntos.

Detroit volvió a la carca vía un acarreo de touchdown de Jahmyr Gibbs que alargó la ventaja 37-27, aunque de inmediato el visitante respondió con una patada de Aubrey que acortó 37-30, pero los Lions sellaron el triunfo la tercera anotación del juego de Jahmyr Gibbs.

