Wolves someten a los Pelicans

Por AP

Diciembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Wolves someten a los Pelicans

NUEVA ORLEÁNS.- Julius Randle anotó 28 puntos y consiguió nueve rebotes, para sacar adelante a Minnesota en una noche discreta de Anthony Edwards, y los Timberwolves vencieron el jueves 125-116 a los Pelicans de Nueva Orleans.

Edwards terminó con apenas 11 puntos en 31 minutos. Anotó el martes 44 unidades, su mayor cifra de la temporada, en la victoria de Minnesota por 146-142 en tiempo extra, en el primer partido de la serie de dos ante los Pelicans.

Naz Reid agregó 19 tantos, siete rebotes y seis asistencias por los Timberwolves, quienes ganaron su cuarto partido consecutivo. Rudy Gobert sumó 15 puntos y 12 rebotes, en tanto que Donte DiVincenzo también anotó 15 unidades.

Trey Murphy III consiguió 21 puntos, ocho asistencias y siete rebotes por los Pelicans, quienes han perdido cinco duelos seguidos y cayeron a 3-20. Jeremiah Fears y Saddiq Bey añadieron 20 puntos cada uno.

Los Pelicans anotaron el primer punto del cuarto periodo para tomar una ventaja de 91-88. Los Wolves anotaron luego 15 seguidos para una delantera de 103-91 y se sostuvieron.

Reid, quien jugó en LSU, tuvo dos triples y una clavada de alley-oop durante la racha.

