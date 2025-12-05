Expone el CAM muestra fotográfica

Matehuala.- Estudiantes del nivel básico del Centro de Atención Múltiple Margarita Gómez Palacios llevó a cabo una exposición de fotografías y la venta de artículos navideños elaborados por los alumnos y de esta manera apoyar al CAM que requiere de recursos.

El Centro de Atención Múltiple es un lugar donde dan clases a los niños con alguna discapacidad de esta ciudad, por lo que decidieron llevar cabo una exposición fotográfica en la Plaza Juárez del trabajo que hacen en esta escuela, para que la gente conozca esta institución y en caso de tener un niño con alguna discapacidad, lo lleven a esta escuela a estudiar, donde se le brinda la educación especial que requiere.

Otra de las finalidades fue llevar a cabo la venta de artículos navideños que hacen los estudiantes, todo lo recaudo es a beneficio de la institución, como comprar más material para trabajo para las clases de manualidades, además de otras cosas que requiere esta institución educativa.

El CAM está ubicado en la colonia Dichosa y dese hace muchos años esta institución educativa se ha dedicado a apoyar a los niños y niñas con alguna discapacidad, muchos padres de familia están agradecidos con esta institución que les brinda educación especial. Pese a ello hay personas que a pesar de que saben que esta escuela es para apoyar a los niños con discapacidad, en varias ocasiones se han robado diversos artículos, destruyendo las instalaciones, robando material para los niños, además de las herramientas para las terapias que realizan con los niños.

