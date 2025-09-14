Toluca suma su quinta victoria

Los Diablos Rojos del Toluca volvieron a la actividad luego del parón por fecha FIFA con una contundente victoria de 3-1 sobre Puebla en la cancha del estadio Nemesio Diez, en la jornada 8 de la Liga MX.

A los 31 minutos del partido, los locales abrieron el marcador con una anotación de Federico Pereira para el 1-0 que se mantuvo hasta el descanso.

Para la parte complementaria, los Diablos Rojos aumentaron la diferencia por la vía de Jesús Gallardo al 80’ para el 2-0 que los acercaba al triunfo.

Sin embargo, cinco minutos después Fernando Monárrez recortó la distancia con una anotación al 85’ que le permitía a Puebla soñar con el empate tras el 2-1.

Poco duró la ilusión para los visitantes, pues al 89’ Oswaldo Virgen se hizo presente en el marcador para poner el 3-1 definitivo.

La victoria pone a Toluca en el cuarto lugar de la tabla general con 16 puntos, mientras que Puebla marcha en el último lugar con solo 4 unidades.