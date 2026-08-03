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Toluca vence a Necaxa y recupera la memoria

Por El Universal

Agosto 03, 2026 03:00 a.m.
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Toluca vence a Necaxa y recupera la memoria
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      México.- Después de pasar una semana "en el infierno"... El Diablo despertó. Toluca se levantó de los golpes recibidos por las derrotas consecutivas ante Pumas y Cruz Azul, y recuperó la memoria con una contundente victoria (3-1) sobre el Necaxa en el cierre de la jornada 3 del Apertura 2026.

      Con el sello de la casa llegó el primer gol de la noche. Jesús Gallardo llegó hasta la línea de fondo y mandó un centro que encontró a Edgar López (32´), quien controló y tras un ligero giro, soltó un remate que fue desviado y terminó por estrellarse en el poste antes de cruzar la línea.

      Cuando Julián Carranza (42´) anotó el empate parcial -con apoyo del VAR- parecía que los Rayos iban a terminar el primer tiempo con el envión anímico necesario para buscar el triunfo en la segunda parte; sin embargo, los minutos finales fueron catastróficos. Tras una desatención defensiva, Everardo López (45+5´) mandó a los equipos al descanso con la ventaja teñida nuevamente de color escarlata. Para colmo, de camino al vestidor, el goleador del conjunto hidrocálido se fue expulsado al aplicarse "la Ley Prestianni".

      Para los dirigidos por Martín Varini la noche empeoró cuando empezó el segundo tiempo, y la fortuna, también jugó en favor de los Diablos. Un tiro de larga distancia de Roberto Díaz Price (57´) se estrelló en el travesaño, pero el rebote se estrelló en la espalda de Luis Jiménez y terminó por mandar el balón al fondo de la red.

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      Con un jugador más y dos goles de ventaja, Antonio Mohamed supo manejar el ritmo del partido y dejó correr el reloj hasta sentenciar su segunda victoria del campeonato. Agustín Oliveros fue el segundo expulsado de la noche para el Necaxa por una fuerte falta sobre Helinho.

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