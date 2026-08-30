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Tottenham pierde en la Premier League

Los ´Spurs´ cayeron ante el Newcastle; suman 2 derrotas en dos partidos

Por EFE

Agosto 30, 2026 03:00 a.m.
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Tottenham pierde en la Premier League
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      El Tottenham Hotspur se ha gastado casi 500 millones de euros en fichajes este verano y da la sensación de que el desembolso no ha servido para nada. Los ´Spurs´ cayeron 0-2 contra el Newcastle United, donde debutó e hizo un gran partido Nico González, y suman dos derrotas en dos partidos de Premier League.

      La goleada entre semana frente al Charlton Athletic para avanzar a tercera ronda de la Copa de la Liga fue un espejismo para un equipo que sigue sufriendo horrores para competir en la élite. Tras dos años seguidos acabando decimoséptimos, el Tottenham es colista de la liga con cero puntos, cero goles a favor y cinco encajados. El peor inicio de Roberto de Zerbi que tampoco tiene un gran crédito en el banquillo.

      La directiva le ha agradado con casi 500 millones de euros en fichajes como Sandro Tonali, intrascendente en los dos partidos que ha jugado, Mateus Fernandes, más de lo mismo, Omar Marmoush, que hizo poco o nada en su debut, y Sávio, que no pudo jugar por cansancio.

      Pero el equipo no responde. El mejor fue Pedro Porro, que rozó el gol en varias ocasiones con sus disparos, pero el que tuvo puntería fue el Newcastle, que pese a haber sido despiezado este verano, está compitiendo a un gran nivel. Aguantó la primera mitad contra un Tottenham que fue ligeramente mejor, comenzó la segunda con la suerte de que el árbitro no pitó un posible penalti de Malick Thiaw a Marmoush y en el minuto 62 encontró el camino del gol gracias a un gran desplazamiento en largo de Nico González.

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      El balón del gallego lo bajó de cabeza Amar Dedic y Anthony Elanga, que ya le marcó al Liverpool el fin de semana pasado, se giró y delante de Tonali conectó el gol con la pierna izquierda.

      La afición de las ´Urracas´ le cantaba al italiano "Tendrías que haberte quedado en un club grande", ridiculizándole por su traspaso a los ´Spurs´, y minutos después llegó la sentencia, esta vez en las botas de Yoane Wissa y su remate acrobático en el área pequeña.

      Con diez minutos por jugarse se repitió ya el clásico de los dos últimos años en el Tottenham Hotspur Stadium, la afición empezó a desfilar por los vomitorios porque esto estaba muerto.

      Después de dos jornadas, el Tottenham es el peor equipo de esta Premier, colista y sin marcar un solo gol. El Newcastle, que apuntaba a decepción, suma cuatro puntos tras jugar contra el Liverpool y los ´Spurs´.

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