logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Fotogalería

TRAZANDO PUNTADAS PARA SANAR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Trepidante triunfo de los Spurs en TE

Vencen en el primer juego de la final del Este al Thunder

Por AP

Mayo 19, 2026 03:00 a.m.
A
Trepidante triunfo de los Spurs en TE

OKLAHOMA CITY.- Victor Wembanyama anotó 41 puntos y capturó 24 rebotes, Dylan Harper terminó con 24 unidades y un récord de playoffs del equipo de siete robos, y los Spurs de San Antonio vencieron al Thunder de Oklahoma City en un clásico de doble prórroga para abrir las finales de la Conferencia Oeste la noche del lunes.

Wembanyama lo sentenció con un par de clavadas en el último minuto; una de ellas derivó en una jugada de tres puntos, mientras los Spurs le arrebataron la ventaja de localía y derrotaron al Thunder por quinta vez en seis enfrentamientos esta temporada.

Stephon Castle aportó 17 unidades; Devin Vassell y Keldon Johnson anotaron 13 cada uno, y Julian Champagnie sumó 11 para los Spurs, que no contaron con De´Aaron Fox por rigidez en el tobillo.

Alex Caruso anotó 31 tantos, el segundo partido con más puntos de su carrera, saliendo desde la banca para el Thunder — cuya racha de nueve victorias consecutivas en playoffs, que se remontaba al séptimo juego de las Finales de la temporada pasada, quedó cortada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Jalen Williams regresó tras una ausencia de seis partidos por una distensión en el tendón de la corva y anotó 26 puntos para el Thunder, mientras Shai Gilgeous-Alexander — en la noche en que recibió su segundo trofeo consecutivo de Jugador Más Valioso — tuvo 24 puntos y 12 asistencias, pero lanzó 7 de 23.

Fue el sexto Juego 1 en la historia de los playoffs de la NBA que se fue a doble prórroga — el primero desde un Spurs-Warriors en 2013.

Y, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Wembanyama decidió que ya era suficiente.

El segundo juego es el miércoles en Oklahoma City.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Selección Mexicana inicia preparación en Puebla para Mundial 2026
Selección Mexicana inicia preparación en Puebla para Mundial 2026

Selección Mexicana inicia preparación en Puebla para Mundial 2026

SLP

El Universal

El equipo nacional jugará en Puebla contra Ghana, buscando mantener su dominio en el Estadio Cuauhtémoc.

Neymar integra la lista de Brasil para el Mundial 2026
Neymar integra la lista de Brasil para el Mundial 2026

Neymar integra la lista de Brasil para el Mundial 2026

SLP

AP

El técnico Carlo Ancelotti prioriza la experiencia en su convocatoria para el torneo.

Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026
Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026

Selección Mexicana suma tres refuerzos para Mundial 2026

SLP

El Universal

El cuerpo técnico busca conformar un plantel competitivo para el debut contra Sudáfrica.

Nueva York albergará ocho partidos del Mundial
Nueva York albergará ocho partidos del Mundial

Nueva York albergará ocho partidos del Mundial

SLP

El Universal

Se habilitarán zonas gratuitas para seguidores en los cinco distritos de Nueva York y en Nueva Jersey con acceso controlado.