Trepidante triunfo de los Spurs en TE
Vencen en el primer juego de la final del Este al Thunder
OKLAHOMA CITY.- Victor Wembanyama anotó 41 puntos y capturó 24 rebotes, Dylan Harper terminó con 24 unidades y un récord de playoffs del equipo de siete robos, y los Spurs de San Antonio vencieron al Thunder de Oklahoma City en un clásico de doble prórroga para abrir las finales de la Conferencia Oeste la noche del lunes.
Wembanyama lo sentenció con un par de clavadas en el último minuto; una de ellas derivó en una jugada de tres puntos, mientras los Spurs le arrebataron la ventaja de localía y derrotaron al Thunder por quinta vez en seis enfrentamientos esta temporada.
Stephon Castle aportó 17 unidades; Devin Vassell y Keldon Johnson anotaron 13 cada uno, y Julian Champagnie sumó 11 para los Spurs, que no contaron con De´Aaron Fox por rigidez en el tobillo.
Alex Caruso anotó 31 tantos, el segundo partido con más puntos de su carrera, saliendo desde la banca para el Thunder — cuya racha de nueve victorias consecutivas en playoffs, que se remontaba al séptimo juego de las Finales de la temporada pasada, quedó cortada.
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Jalen Williams regresó tras una ausencia de seis partidos por una distensión en el tendón de la corva y anotó 26 puntos para el Thunder, mientras Shai Gilgeous-Alexander — en la noche en que recibió su segundo trofeo consecutivo de Jugador Más Valioso — tuvo 24 puntos y 12 asistencias, pero lanzó 7 de 23.
Fue el sexto Juego 1 en la historia de los playoffs de la NBA que se fue a doble prórroga — el primero desde un Spurs-Warriors en 2013.
Y, mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, Wembanyama decidió que ya era suficiente.
El segundo juego es el miércoles en Oklahoma City.
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