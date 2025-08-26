Triunfa José Sainz en Chicavasco pese a la lluvia

En medio de una tarde fría y lluviosa, la Plaza de Toros de Chicavasco, Hidalgo. Registró en la tribuna un lleno con el cartel de “Agotado el boletaje”, donde se celebró la corrida de feria con un encierro de Real de Saltillo, bien presentado y de buen juego en su conjunto.

Los matadores Ernesto Javier “Calita” y el potosino José Sainz ofrecieron un mano a mano vibrante, rivalizando en todo momento y entregándose con valor y oficio, lo que les valió el reconocimiento unánime del público que agitó los pañuelos blancos en repetidas ocasiones.

El balance final dejó como triunfadores a ambos toreros: José Sainz: Ovación y dos orejas. Ernesto Javier “Calita”: Oreja y dos orejas.

Con estas faenas, los dos espadas salieron en hombros entre ovaciones, cerrando una tarde en la que el arte y la entrega taurina superaron las inclemencias del tiempo.

