Vacherot vence a su primo Rinderknech

Por AP

Octubre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Vacherot vence a su primo Rinderknech

SHANGHÁI.- Valentin Vacherot venció el domingo por 4-6, 6-3, 6-3 a su primo Arthur Rinderknech para ganar el Masters de Shanghái, consiguiendo el primer título de su carrera tras una impresionante actuación desde las rondas de clasificación.

Vacherot, quien a sus 26 años está clasificado en el puesto 204 del mundo, se convirtió en el ganador de torneo de menor rango en la historia del ATP Masters 1000, y el primero del pequeño Principado de Mónaco.

“Solo llorando, simplemente no es real lo que acaba de suceder. No tengo idea de lo que está pasando ahora mismo”, expresó Vacherot momentos después de su victoria. “Creo que hoy hay dos ganadores y solo una familia que ganó. Creo que para el deporte del tenis esta historia es simplemente increíble”. Con este resultado Vacherot ascenderá al Top 50 del ranking el lunes.

Aseguró un quiebre temprano en el set decisivo y luego desperdició cuatro oportunidades de quiebre en el quinto juego mientras Rinderknech obtenía un respiro. El francés inmediatamente tomó un tiempo muerto médico de tres minutos para recibir tratamiento de masaje en su espalda y luego en su hombro izquierdo.

Pero no había nada que pudiera hacer para detener el impulso de su primo.

Rinderknech parecía afectado por fuertes calambres y —después de dar su discurso como subcampeón— tuvo que sentarse mientras su primo se dirigía a la multitud. Nunca se habían enfrentado antes en el circuito profesional. Rinderknech ganó su único encuentro en un torneo Futures en 2018.

