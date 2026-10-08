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Van Dodgers por el banderín de la liga

Andy Pages conectó sencillo clave en el 7mo. Inning para imponerse a Bravos

Por AP

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Van Dodgers por el banderín de la liga
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      ATLANTA.- Andy Pages impulsó dos carreras con un sencillo con las bases llenas en la séptima entrada para darle la ventaja definitiva a Los Ángeles, y los reinante bicampeones Dodgers vencieron el miércoles 4-1 a los Bravos de Atlanta para sentenciar su serie divisional de la Liga Nacional.

      Los Dodgers ganaron juegos consecutivos en Atlanta para llevarse 3-1 la serie al mejor de cinco y avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional dentro de empeño por convertirse en el primer equipo de la Liga Nacional que conquista tres Series Mundiales seguidas.

      Pages conectó una línea por el centro a un lanzamiento en cuenta de 3-2 del venezolano Robert Suárez para remolcar al dominicano Teoscar Hernández, quien había empalmado un sencillo ante el abridor Tyler Mahle, y al corredor emergente Tommy Edman, para poner el 3-1 en el marcador 3-1.

      Acto seguido, el colombiano Didier Fuentes concedió base por bolas al bateador emergente dominicano Josue De Paula y a Kyle Tucker para congestionar las bases. Edman corrió por De Paula.

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      El jonrón solitario de Max Muncy ante el cubano Raisel Iglesias en la novena aumentó la ventaja y dejó al toletero con un gran total de 19 cuadrangulares de postemporada con los Dodgers, ampliando su récord de la franquicia.

      El derecho de los Dodgers Tyler Glasnow, en su primera apertura desde el 24 de septiembre, permitió apenas un hit, pero otorgó cinco bases por bolas en cuatro innings y dos tercios.

      Después de conceder dos boletos en la quinta, el zurdo Alex Vesia terminó la entrada con un rodado de Matt Olson a la segunda base.

      La oportunidad desperdiciada dejó a los Bravos con 18 pasaporte en la serie, pero ninguno se concretó en carrera.

      Glasnow y cuatro relevistas se combinaron para permitir apenas tres hits. Tanner Scott lanzó una octava entrada perfecta antes de que el puertorriqueño Edwin Díaz sacara tres outs rápidos para apuntarse el salvamento.

      Mahle, originario de Newport Beach, California, y que creció como aficionado de los Dodgers, permitió dos carreras —una limpia— en seis innings y un tercio.

      Michael Harris II conectó el primer lanzamiento de Glasnow para un sencillo antes de robarse la segunda y, finalmente, anotar desde tercera con un lanzamiento descontrolado que rebotó en el protector de pecho del receptor Will Smith.

      Los Dodgers empataron en la segunda con ayuda de dos errores de Atlanta. Shohei Ohtani recibió base por bolas, se robó la segunda y avanzó a tercera por un tiro desviado del receptor Sean Murphy hacia el jardín central.

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