Vapulean los Astros 6-2 a Medias Blancas
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
HOUSTON.- El venezolano José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y Daulton Varsho impulsó dos anotaciones con un triple para guiar la victoria el jueves 6-2 de los Astros de Houston ante los Medias Blancas de Chicago.
Los Astros lideran el Oeste de la Liga Americana por dos juegos y medio sobre los Rangers, segundos en la división, tras ganar tres de cuatro partidos en esta serie contra los líderes de la Central de la Liga Americana. El juego estaba empatado y los Astros tenían corredores en primera y segunda con un out en la tercera entrada, después de que el dominicano Luis Castillo golpeó al cubano Yordan Álvarez en el hombro con un lanzamiento.
El mexicano Isaac Paredes disparó un doble impulsor que se estrelló contra la pared del jardín izquierdo para poner arriba a los Astros. Había dos outs en la entrada cuando el triple de Varsho remolcó dos más y amplió la ventaja a 5-2. Un sencillo impulsor de Christian Walker puso el marcador 6-2.
Castillo (4-11) permitió seis hits y seis carreras en apenas cuatro entradas en la derrota.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Hunter Brown (5-3) aceptó seis hits y dos carreras, con siete ponches, en seis entradas para lograr su segunda victoria consecutiva.
El cubano Miguel Vargas y Chase Meidroth conectaron dos hits cada uno por Chicago, que se fue de 2 en 8 con corredores en posición de anotar para perder por cuarta vez en cinco juegos.
no te pierdas estas noticias
Julián Quiñones anota gol decisivo en Arabia Saudita
El Universal
Con su gol, Quiñones ayudó a Al-Qadisiya a subir al tercer lugar en la tabla de la Liga Profesional Saudí.
América cumple 10 años sin títulos internacionales tras Leagues Cup
El Universal
El equipo ha sido eliminado en varias fases de Copa Concacaf y Leagues Cup, sin lograr avanzar a finales.
Empresas chinas respaldarán a los clavadistas mexicanos
El Universal
La entrenadora Ma Jin resalta su compromiso con el desarrollo de los atletas nacionales.