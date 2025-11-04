logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Fotogalería

CREATIVIDAD Y DIVERSIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL

Los Vaqueros de Dallas no logran vencer a los Cardinals en un partido crucial de la temporada

Por El Universal

Noviembre 04, 2025 07:25 a.m.
A
Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL

Cuando parecía que no podría ser peor, los Vaqueros de Dallas (3-5-1) demostraron que pueden seguir hundiéndose más en la temporada. En el papel, el equipo de la estrella solitaria tenía todo para conseguir un triunfo más; sin embargo, ni con su gente pudieron derrotar a los Arizona Cardinals (3-5) (27-17) uno de los peores equipos de la temporada.

Los Cardinals, que no contaron con su mariscal de campo titular Kyler Murray por lesión, tuvieron en el veterano Jacoby Brissett un pasador seguro que encontró la manera de evidenciar una vez más a una defensiva que, aunque tuvo jugadas grandes, no pudo cargar con el peso del partido.

Para que los Cowboys rompieran el cero en el marcador, tuvieron que apelar a una jugada grande de los equipos especiales, al bloquear una patada de despeje a los Cardinals. Parecía que en ese momento los locales despertarían, pero hasta el pateador Brandon Aubrey tuvo un intento fallido de más de 60 yardas.

Solamente estaban dos posesiones abajo en el marcador, pero el momento lo tenían. Dak Prescott comenzaba a mover el balón por la vía aérea con CeeDee Lamb y George Pickens, pero de nueva cuenta, al entrar a territorio enemigo, una pérdida de balón sentenció las aspiraciones de los Vaqueros por remontar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue de esta manera que los Cardinals sellaron la victoria y de paso exhibieron a unos Cowboys, inoperantes ya no solo a la defensiva, sino a la ofensiva, que presumía más de 30 puntos por partido.

El dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, aseguró que para este martes hará un movimiento que pueda ayudar al equipo; esto, en referencia a los rumores que ponen al caza mariscal de Las Vegas Raiders, Maxx Crosby, en la órbita del equipo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Xolos de Tijuana apuntan alto con Gilberto Mora
Xolos de Tijuana apuntan alto con Gilberto Mora

Xolos de Tijuana apuntan alto con Gilberto Mora

SLP

El Universal

El futuro de Gilberto Mora se vislumbra en Europa tras su participación en la Copa del Mundo 2026

Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL
Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL

Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL

SLP

El Universal

Los Vaqueros de Dallas no logran vencer a los Cardinals en un partido crucial de la temporada

Rompen Cardinals su mala racha
Rompen Cardinals su mala racha

Rompen Cardinals su mala racha

SLP

AP

Vencen de visitantes a unos inoperantes Cowboys de Dallas

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama
Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

SLP

AP

El ex lanzador de Dodgers va junto a Carlos Delgado, Jeff Kent y Gary Sheffield