Vaqueros de Dallas caen ante Cardinals en la NFL

Cuando parecía que no podría ser peor, los Vaqueros de Dallas (3-5-1) demostraron que pueden seguir hundiéndose más en la temporada. En el papel, el equipo de la estrella solitaria tenía todo para conseguir un triunfo más; sin embargo, ni con su gente pudieron derrotar a los Arizona Cardinals (3-5) (27-17) uno de los peores equipos de la temporada.

Los Cardinals, que no contaron con su mariscal de campo titular Kyler Murray por lesión, tuvieron en el veterano Jacoby Brissett un pasador seguro que encontró la manera de evidenciar una vez más a una defensiva que, aunque tuvo jugadas grandes, no pudo cargar con el peso del partido.

Para que los Cowboys rompieran el cero en el marcador, tuvieron que apelar a una jugada grande de los equipos especiales, al bloquear una patada de despeje a los Cardinals. Parecía que en ese momento los locales despertarían, pero hasta el pateador Brandon Aubrey tuvo un intento fallido de más de 60 yardas.

Solamente estaban dos posesiones abajo en el marcador, pero el momento lo tenían. Dak Prescott comenzaba a mover el balón por la vía aérea con CeeDee Lamb y George Pickens, pero de nueva cuenta, al entrar a territorio enemigo, una pérdida de balón sentenció las aspiraciones de los Vaqueros por remontar.

Fue de esta manera que los Cardinals sellaron la victoria y de paso exhibieron a unos Cowboys, inoperantes ya no solo a la defensiva, sino a la ofensiva, que presumía más de 30 puntos por partido.

El dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, aseguró que para este martes hará un movimiento que pueda ayudar al equipo; esto, en referencia a los rumores que ponen al caza mariscal de Las Vegas Raiders, Maxx Crosby, en la órbita del equipo.