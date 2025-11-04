Habría omisiones en los permisos de tienda

Hermosillo, Son.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora confirmó este lunes que ha requerido la comparecencia a funcionarios de los tres niveles de gobierno -municipal, estatal y federal- como parte de la investigación sobre la explosión e incendio ocurridos el pasado 1 de noviembre en una tienda Waldo’s de Hermosillo, donde murieron 23 personas.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que se analizan posibles sanciones penales, civiles y administrativas tanto para funcionarios como para los responsables del establecimiento donde ocurrió la tragedia que dejó también 15 personas heridas.

La indagatoria busca determinar si existieron omisiones en supervisión, permisos y medidas de seguridad.

“Estamos requiriendo la comparecencia de ejecutivos, gerentes y diversos servidores públicos. Una vez que contemos con toda la información, podremos determinar las figuras delictivas correspondientes”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El fiscal explicó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con personal de bomberos, peritos y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal para garantizar la seguridad del sitio y continuar con la recopilación de pruebas.

El secretario de Salud, José Luis Alomía, detalló que, de las 15 personas lesionadas inicialmente, solo tres permanecen hospitalizadas, mientras que el resto ya fue dado de alta.