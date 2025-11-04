Buscará Valenzuela ser Salón de la Fama

COOPERSTOWN, Nueva York.- Barry Bonds, Roger Clemens, Don Mattingly y Dale Murphy se mantuvieron en la boleta del comité de la era contemporánea del béisbol del Salón de la Fama y se unirán el próximo mes a Carlos Delgado, Jeff Kent, Gary Sheffield y Fernando Valenzuela.

El comité de 16 personas se reunirá el 7 de diciembre en las reuniones de invierno en Orlando, Florida, y se requiere un 75% de votos para la elección. Cualquiera que sea elegido será exaltado el 26 de julio, junto con cualquier persona elegida en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, que se anunciará el 20 de enero.

Albert Belle, Rafael Palmeiro y Curt Schilling fueron eliminados después de aparecer en la boleta de la era contemporánea anterior en diciembre de 2022, cuando Fred McGriff fue elegido unánimemente con 16 votos. Mattingly recibió ocho votos, Schilling siete, Murphy seis, Belle, Bonds, Clemens y Palmeiro menos de cuatro.

En 2022, el Salón de la Fama reestructuró sus comités de veteranos por tercera vez en 12 años, estableciendo paneles para considerar la era contemporánea desde 1980 en adelante, así como la era clásica. La era contemporánea del béisbol tiene boletas separadas para jugadores y otra para managers, ejecutivos y árbitros.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los managers, ejecutivos y árbitros contemporáneos serán considerados en diciembre de 2026, los candidatos de la era clásica en diciembre de 2027 y jugadores de la era contemporánea nuevamente en diciembre de 2028.

La boleta de diciembre de 2027 es la primera oportunidad para que Pete Rose aparezca en una boleta después de que el comisionado de béisbol Rob Manfred decidiera en mayo que la suspensión permanente de Rose terminó con su muerte en septiembre de 2024. El Salón prohíbe que cualquier persona en la lista de inelegibles permanentes aparezca en una boleta. Bajo un cambio anunciado por el Salón en marzo pasado, cualquier candidato en la boleta que reciba menos de cinco votos no será elegible para la boleta de ese comité durante el próximo ciclo de tres años.