Vence el Barsa al Newcastle

Rashford asumió el protagonismo y con un doblete resolvió el encuentro

Por Agencias

Septiembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Vence el Barsa al Newcastle

El Barcelona se ha presentado con éxito en la Champions League tras conseguir un triunfo 2-1 como visitante sobre el Newcastle.

En el primer tiempo el conjunto local salió sumamente agresivo, lanzado al frente y presionando la salida de un Barsa confundido y consumido por los nervios.

Paulatinamente los de Hansi Flick pudieron tener la posesión de la pelota, bajarle el ritmo al encuentro y por la izquierda Marcus Rashford generó peligro pero decidió mal en la penúltima jugada.

En el complemento Rashford asumió el protagonismo y se vistió de Lamine Yamal para resolver el encuentro.

Primero con un cabezazo tras un centro de Koundé puso el 1-0, y posteriormente se inventó un golazo con un disparo de fuera del área para prácticamente sellar la victoria de los culés.

Al minuto 90’ Gordon le puso dramatismo al acortar distancias para que el anfitrión se lanzara con todo al ataque en la compensación para empatar, pero finalmente el Barsa conservó su ventaja y confirmó su debut victorioso en la Liga de Campeones.

Con este resultado, el Barcelona suma sus primeros tres puntos y afrontará con confianza su próximo compromiso ante el Paris Saint-Germain del defensor ecuatoriano Willian Pacho. Newcastle buscará recuperarse en su visita al Union Saint-Gilloise del atacante tricolor Kevin Rodríguez.

