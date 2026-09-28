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Vence el León de forma agónica a Juárez 2-1

Por El Universal

Septiembre 28, 2026 03:00 a.m.
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Vence el León de forma agónica a Juárez 2-1
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El futbol tiene noches en las que parece que guarda todo para el final. En el Estadio León, cuando el empate entre la Fiera y Juárez parecía escrito, el partido se convirtió en una montaña rusa de emociones.

      Penalti para los Bravos al 90´, empate de Óscar Estupiñán y, cuando ya no quedaba prácticamente nada por jugar, apareció José Alvarado para darle a los locales una victoria agónica por 2-1.

      León había comenzado mejor. Durante los primeros 20 minutos fue el equipo que tomó la iniciativa y generó las ocasiones más claras, pero Sebastián Jurado se convirtió rápidamente en el hombre que mantenía con vida a Juárez.

      El partido, sin embargo, tuvo al VAR como protagonista desde temprano. Al 22´, una mano dentro del área no fue revisada y León se salvó de un posible penalti en contra. Dieciséis minutos después, los Bravos encontraron el gol, pero la celebración duró poco: tras la revisión, el tanto fue anulado.

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      El marcador se fue 0-0 al descanso, aunque el partido estaba lejos de ser aburrido. Ambos equipos proponían y buscaban el arco rival.

      La recompensa para León llegó al 76´, en otra jugada que necesitó la intervención del VAR. Jurado había alcanzado a sacar el balón sobre la línea, pero la tecnología determinó que la pelota había rebasado por completo. Gol para la Fiera y 1-0. Parecía que el partido se encaminaba hacia el triunfo local, pero Juárez todavía tenía una última carta.

      Al 90´, una jugada dentro del área terminó con un derribo durante un tiro de esquina. El árbitro fue llamado a revisar la acción y, después de observar las imágenes, señaló penalti para los Bravos.

      Óscar Estupiñán tomó la responsabilidad y cruzó su disparo de zurda para vencer al arquero y poner el 1-1. Todo apuntaba a un reparto de puntos.

      En el minuto 98, prácticamente en la última jugada del encuentro, la defensa de Juárez no consiguió despejar el balón. El error dejó la pelota viva dentro del área y José Alvarado apareció para mandarla al fondo de las redes.

      León pasó de tener la victoria en las manos, soltarla durante unos minutos y recuperarla cuando el reloj ya agonizaba. Una noche en la que el VAR puso el suspenso, Juárez puso la resistencia y Alvarado escribió el último capítulo.

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