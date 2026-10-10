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Verstappen logra pole para el sprint

Mientras que el mexicano Sergio Pérez lo hará desde la vigésima posición

Por EFE

Octubre 10, 2026 03:00 a.m.
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Verstappen logra pole para el sprint
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      El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuádruple campeón del mundo, saldrá primero este sábado en la prueba esprint del Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Marina Bay.

      Verstappen dominó la calificación para la carrera corta, en cuya decisiva tercera ronda (SQ3) cubrió -con el en esa ocasión preceptivo neumático de compuesto blando- los 4,927 metros de la pista urbana de Marina Bay en un minuto, 31 segundos y 156 milésimas, 120 menos que el inglés George Russell (Mercedes), segundo en el Mundial, a 84 puntos de su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, que arrancará séptimo.

      Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, y Carlos Sainz (Williams) saldrán decimoquinto y vigésimo segundo, respectivamente, en una carrera programada a un recorrido de muy poco más de un tercio de la larga; es decir: 21 vueltas, para completar 103.4 kilómetros.

      Desde la segunda fila arrancarán el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), tercero en la cronometrada, y el australiano Oscar Piastri (McLaren); justo por delante de la que ocuparán los ingleses Lando Norris (McLaren) -campeón del mundo el año pasado- y Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces coronado en la categoría reina, que partirá sexto.

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      Junto a Antonelli, desde la cuarta fila, arrancará el neozelandés Liam Lawson (RB). Y desde la quinta hilera afrontarán la prueba los franceses Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine), que sale décimo.

      El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá undécimo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) lo hará desde la vigésima posición, en una prueba en la que puntuarán los ocho primeros. El ganador se llevará ocho puntos; el segundo, siete; y así sucesivamente, de forma decreciente, hasta el octavo, que sumará uno.

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