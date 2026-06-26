Francia golea a Noruega y avanza como primero de grupo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Con un triplete de Ousmane Dembélé (7', 20' y 32'), Francia se impuso sin problema a Noruega (1-4) y clasifica como primer lugar del Grupo I, con nueve puntos, en un partido celebrado en el estadio de Boston, Estados Unidos.

Francia asegura primer lugar del Grupo I con victoria sobre Noruega

La ausencia de la figura Erling Haaland se notó en un partido que fue más de trámite para el equipo noruego, que antes de salir a la cancha pareció resignarse con la segunda posición del grupo tras sus triunfos frente a Irak y Senegal.

Dembélé comenzó a lucirse desde los primeros minutos del encuentro, y con un derechazo, el jugador galo sorprendió al equipo nórdico y abrió el marcador al minuto 7.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El segundo tanto cayó al 20' y cuando los franceses continuaban desconcentrados con los festejos, Thelo Aasgaard anotó el primero para los nórdicos y se acercó al marcador 1-2; sin embargo, el delantero del Paris Saint-Germain enmudeció las esperanzas de los noruegos y adelantó nuevamente a Francia al 32'.

Oportunidades y errores clave en el partido

Noruega estuvo a punto de acercarse luego de que se marcara penal a favor; sin embargo, Jorgen Strand Larsen cantó demasiado el ángulo y falló el tiro que fue despejado por el guardameta del Milan, Mike Maignan.

En tiempo de compensación (90+4), Désiré Doué metió el cuarto para los franceses luego de una asistencia de Bradley Barcola.

Con este resultado, la selección francesa clasificó en primer lugar con nueve unidades, seguido de Noruega en la segunda posición, con seis tantos y ya esperan rivales.

Senegal golea 5-0 a Irak

Senegal logró su objetivo y se impuso 5-0, con doblete de Gueye, a la selección de Irak para colarse, de momento, como uno de los mejores terceros lugares.

El equipo africano abrió el marcador al tempranero minuto 4, cuando Habib Diarra aprovechó el tiro de equina y colocó un cabezazo que dejó parado a Mory Diaw.

La desesperación de Irak le jugó en contra tras la continua presión de Senegal y, luego de que Rebin Sulaka cortara una clara jugada de gol, se ganó la roja para dejar al equipo de Graham Arnold con diez hombres al minuto 13.

Tras el regreso del medio tiempo, un error en la salida de los iraquíes se convirtió en el segundo tanto para Senegal (56'), luego de que Ismaila Sarr aprovechara un pase frente a portería.

Aún no terminaban los festejos de los Leones africanos, cuando otro error de la defensa permitió que Pape Gueye anotara un zurdazo al ángulo para ampliar el marcador 3-0 (59').

El jugador senegalés no perdonó ninguna oportunidad durante el encuentro, celebrado en el estadio de Toronto, en Canadá, y anotó su segundo tanto del encuentro al minuto 71, luego de un tiro imparable para el guardameta iraquí y colocar a los africanos con un abultado 4-0.

Los Leones de Teranga aprovecharon el desánimo del conjunto de Irak y aprovechó los espacios para que, con un disparo de larga distancia, Iliman Ndiaye metiera en quinto al 82'.

Con este resultado, Senegal podría clasificar a la siguiente etapa, luego de quedar como uno de los mejores terceros lugares y con una diferencia a favor de dos tantos, por lo que esperaría resultados de otros partidos.

Por su parte, el seleccionado de Irak se despide del Mundial 2026 sin haber conseguido ningún punto en la fase de grupos.