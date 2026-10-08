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Vislumbran en el Tri depuración

Luego de los malos resultados obtenidos durante la fecha FIFA

Por El Universal

Octubre 08, 2026 03:00 a.m.
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Vislumbran en el Tri depuración
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      CIUDAD DE MÉXICO.- Al finalizar la participación de México en la Copa del Mundo 2026, la atmósfera en torno a la Selección Nacional estaba llena de esperanza e ilusión por lo mostrado en la justa mundialista, y por saber que el encargado de seguir el proyecto del Tricolor era Rafael Márquez.

      Sin embargo, el resultado manda y el ambiente ha dado un giro inesperado. Después de la Fecha FIFA de septiembre-octubre, en la que disputaron cuatro partidos y no ganaron uno solo, el "Káiser" ha reprobado su primera prueba.

      Poco que destacar de los empates con las selecciones de Colombia y Perú, ambos a un gol; ni qué decir de las derrotas frente a Estados Unidos y Chile.

      Buen funcionamiento por lapsos y conocer nuevos rostros, lo que destacó Márquez al término del encuentro contra la Roja.

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      Nombres como Raúl Rangel, Erik Lira, Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Orbelín Pineda o Luis Chávez, que estuvieron en el pasado Mundial, poco o nada destacaron en estos cuatro enfrentamientos del combinado nacional.

      Su jerarquía y calidad quedaron a deber en el inicio de la era Márquez, situación que además les ha generado críticas, por su desempeño en la cancha.

      Otros elementos como Armando "Hormiga" González, Isaías Violante, Diego Campillo, Jeremy Márquez, recibieron minutos, pero su accionar aún no pesa en la Selección Mexicana y la etiqueta de prospectos tricolores permanecerá en su playera, por lo menos hasta la próxima vez que sean convocados.

      Rafel Márquez declaró al término de la derrota contra el combinado de Chile que estas cuatro pruebas sirvieron para conocer más rostros y depurar una lista que en esta ocasión fue de 30 futbolistas llamados.

      "Te das cuenta de que le diste oportunidad a todos, minutos y desde un principio se presupuestó esto para intentar verlos, era el principal objetivo. Hemos visto quién puede estar y quién no", lanzó contundente.

      La siguiente prueba para la Selección Mexicana en esta nueva etapa será en noviembre, frente a Jamaica, en la ronda de cuartos de final de la Nations League de la Concacaf.

      Ahí, ya no hay margen de error para Márquez y sus dirigidos. Una caída podría resultar con consecuencias mayores.

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