Vuelve Matías Almeyda a dirigir en México

Matías Almeyda será el nuevo director técnico de Rayados, confiaron fuentes a ESPN. El entrenador argentino llegó a un acuerdo con la directiva del cuadro albiazul para firmar un contrato por dos años y se espera que en las próximas horas lo anuncie oficialmente el club.

La directiva de Rayados logró cerrar la negociación con el estratega argentino, luego de más de 15 días de pláticas, entre los que se dio una reunión en Madrid con el nuevo presidente Dennis te Kloese y demás comitiva que viajó para entrevistarlo.

El ´Pelado´ regresa al futbol mexicano luego de ocho años de su salida de Chivas, donde dejó una etapa sumamente exitosa al conquistar cinco títulos: Liga MX Clausura 2017, Copa MX Apertura 2015 y Clausura 2017, Supercopa MX 2016 y la Liga de Campeones de la Concacaf 2018.

Tras su paso por el Guadalajara, Almeyda continuó su carrera en el extranjero, dirigiendo al San Jose Earthquakes de la MLS y posteriormente al AEK Atenas de Grecia, equipo con el que también consiguió títulos y protagonismo en competiciones europeas. Para la presente temporada llegó a LaLiga con el Sevilla, pero fue cesado ante el peligro del descenso tras dirigir 32 partidos (29 de ellos en liga y 3 en la Copa del Rey).

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Su arribo a la Sultana del Norte está programado para la próxima semana, cuando viaje para integrarse de lleno a su nuevo club y comenzar la planeación deportiva.

Por el momento, aún no se define quiénes conformarán su cuerpo técnico en esta nueva etapa en el futbol mexicano, un aspecto que se espera quede resuelto en los próximos días junto con su presentación oficial.